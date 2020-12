Fiat stravince al concorso Key Award 2020

Fiat si aggiudica due primi posti, nelle categorie "Cover Musicali - Licensing” e “Musica originale”, alla 52esima edizione del Key Award 2020, il famoso Festival riservato alla comunicazione veicolata su Tv, Cinema, Web e Mobile. Organizzato dal Gruppo Media Key, gruppo editoriale delle maggiori riviste del settore e punto di riferimento per i responsabili marketing italiani. Il concorso è tra i più ambiti su scala nazionale e ogni anno raccoglie le candidature delle più importanti agenzie creative.

«Sono molto orgoglioso di questi due prestigiosi riconoscimenti che premiano l'ottimo lavoro del mio team e sanciscono due milestones per il brand Fiat: i 120 anni di storia e l'inizio di una nuova era con il lancio della Nuova 500 full electric – dichiara Olivier Olivier François, President Fiat Brand –. Non è infatti un caso che per segnare questi due momenti epocali, abbiano partecipato dei talent di rilevanza globale. Sting e Shaggy hanno dato anima allo spot che celebrava i 120 anni di Fiat, lanciando insieme il loro nuovo singolo. E per il debutto della Nuova 500 e, soprattutto, per la comunicazione della nuova mission di Fiat, Leonardo di Caprio abbia abbracciato la vision e condiviso i nostri valori e obiettivi».

Nella categoria “Musica originale”, il titolo Key Award 2020 è stato assegnato al video “Reincarnation” dedicato alla Nuova 500, il primo modello full electric di FCA, con protagonista Leonardo DiCaprio, l’attore e attivista americano che da oltre vent’anni è impegnato nella lotta ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità. Per questo motivo il Premio Oscar ha subito abbracciato il progetto divenendo endorser della Nuova 500: semplice, tecnologica, connessa e bella. Il video "Reincarnation" pone domande sulla vita e sulla sua evoluzione e Fiat, attraverso il suo modello più iconico, trova le risposte. Realizzato dall’agenzia creativa Doner e diretto dal regista Joseph Kahn (già a fianco di Jennifer Lopez, U2, Lady Gaga e Taylor Swift) per la casa di produzione Movie Magic, lo spot racconta la storia di un marchio che è stato capace di trasformarsi nel corso degli anni e di farsi promotore di cambiamenti sin dal 1957 (“Inspiring Changes since 1957” recita la line finale). Inoltre, le suggestive immagini e l’interpretazione magistrale di Leonardo DiCaprio sono accompagnate da un coinvolgente arrangiamento musicale firmato da Flavio Ibba per la Red Rose Productions. Il maestro ha commentato così: «Il Key Award è un premio storico, il più longevo che c’è in Italia per la pubblicità. Sono molto orgoglioso di questa vittoria e, soprattutto, di aver potuto partecipare ad un progetto così importante per Fiat, che ha visto coinvolto un talent di rilievo globale, e di aver lavorato con Olivier Olivier François per il lancio dell’iconica Nuova 500».

Primo posto anche per il video "500 family 120th, Shaggy e Sting”, nella categoria "Cover Musicali - Licensing”, che è stato realizzato lo scorso anno per il lancio della famiglia 500 "120°", la gamma celebrativa declinata sui modelli 500, 500X e 500L. Al centro di un progetto di comunicazione integrata e multicanale, con protagonisti Sting & Shaggy e il singolo Just One Lifetime, l’avvincente spot vede il duo iconico Sting e Shaggy a bordo della 500X "120°" in un rimando continuo tra sogno e realtà, al ritmo di Just One Lifetime, dal loro album 44/876 vincitore del Grammy Award. Lo spot si chiude con il claim "FIAT Driven by dreams since 1899" che sottolinea come da 120 anni il marchio Fiat sia al fianco dei propri clienti nel soddisfare i loro desideri, trasformando qualsiasi viaggio, anche il più breve, in un sogno. E, allo stesso tempo, fa riferimento all'attitudine con cui il brand si proietta al futuro, facendosi ispirare dai sogni per fornire una tecnologia democratica e accessibile. Ideato dall'agenzia creativa Leo Burnett, con pianificazione media da parte di Starcom, lo spot è stato girato a Barcellona dal regista Joseph Kahn, che ha anche diretto il video di Just One Lifetime, di cui Fiat è media sponsor.