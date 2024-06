Fiat svela la Grande Panda: il futuro della mobilità urbana

FIAT, una delle case automobilistiche più longeve e influenti al mondo, celebra il suo 125° anniversario con l'introduzione di un nuovo modello globale: la Grande Panda.

Questo veicolo, disegnato presso il Centro Stile di Torino, incarna i valori storici della Panda originale, offrendo al contempo innovazioni che la proiettano nel futuro della mobilità urbana.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha espresso l'importanza di questo lancio: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese... è una vera FIAT!”

Un Progetto Innovativo per il Futuro

La Grande Panda è il primo modello di una nuova famiglia di veicoli che sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo ogni anno fino al 2027. Questa serie di modelli è progettata per conquistare le strade di tutto il mondo, completando la gamma del brand e rispondendo alle diverse esigenze dei clienti globali. Il progetto innovativo di FIAT si basa sulla piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform, che consente la creazione di veicoli diversi per soddisfare varie esigenze, garantendo al contempo l'efficienza produttiva e il contenimento dei costi.

Design Italiano e Compattezza

Disegnata in Italia presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue nel segmento B per la sua compattezza unica, con una lunghezza di soli 3,99 metri, inferiore alla media del segmento di 4,06 metri. Questo permette di massimizzare lo spazio interno senza sacrificare la maneggevolezza urbana. Il nuovo modello può trasportare fino a cinque persone, rendendolo ideale per le famiglie moderne e per la mobilità quotidiana.

Esterni Dinamici e Robustezza

Il design esterno della Grande Panda combina linee strutturate e superfici morbide, mettendo in risalto i robusti passaruota. Il look frontale presenta un volume compatto con una nuova personalità distintiva, con linee ortogonali precise e un pattern grafico che crea un effetto di punteggiatura di pixel. La presenza di uno skid plate enfatizza l'attitudine SUV, mentre i fari a cubi opalini, ispirati alle finestre della fabbrica del Lingotto, conferiscono un tocco di originalità.

Ritorno alla Panda degli Anni '80

Lateralmente, la configurazione della Grande Panda richiama la robustezza della Panda degli anni '80, con barre portatutto che spostano il punto visuale più alto verso il posteriore. Le lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere rendono omaggio alla classica Panda 4x4, mentre il robusto montante "C" riproduce l'inclinazione distintiva della parte posteriore. Il badge quadrato nero contribuisce a generare un effetto lenticolare, trasformando le quattro lettere FIAT in quattro barre.

Carattere Audace del Posteriore

Il posteriore della Grande Panda presenta robusti passaruota che conferiscono un carattere audace. L'inclinazione dei finestrini, la disposizione di lunotto, fari e skid plate creano un aspetto protettivo e stabile. Un ulteriore omaggio alla Panda originale è la lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda, che aumenta il volume visivo della vettura. I cerchi in lega da 17 pollici, con un design a X stilizzato, combinano geometrie anni '80 con uno stile futuristico.

Innovazione e Funzionalità

FIAT ha progettato la Grande Panda con un linguaggio stilistico innovativo e intelligente, mirando a proiettare il brand nel futuro. La nuova vettura non solo rappresenta una transizione verso piattaforme globali comuni, ma anche un impegno verso la sostenibilità e l'efficienza energetica. Con la Grande Panda, FIAT offre un'auto che esprime i valori del marchio attraverso un design inconfondibile e funzionalità adatte alla mobilità contemporanea.

La Fiat Grande Panda è molto più di una semplice vettura: è un simbolo del 125° anniversario di FIAT e un segno tangibile dell'impegno del brand verso il futuro. Con un design accattivante, una piattaforma innovativa e un'attenzione particolare alle esigenze delle famiglie e alla mobilità urbana, la Grande Panda è pronta a conquistare il mercato globale. FIAT continua a dimostrare la sua capacità di innovare e di restare al passo con i tempi, offrendo veicoli che combinano tradizione e modernità, funzionalità e stile.

In definitiva, la Grande Panda rappresenta il prossimo capitolo di una lunga storia di successi, primati e leadership nel settore automobilistico. E con questa nuova vettura, FIAT non solo celebra il suo passato, ma guarda con fiducia e ambizione al futuro, pronta a scrivere nuove pagine di eccellenza e innovazione.