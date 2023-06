Flotte aziendali, cresce la mobilità sostenibile ed elettrificata

Buone notizie per il mondo del noleggio e della mobilità stando a quanto emerge dall’edizione 2023 del Barometro delle Flotte Aziendali,

l’indagine condotta da Arval Mobility Observatory, il centro studi di Arval che analizza e prevede le tendenze nel mondo della mobilità, in collaborazione con Ipsos, che ha intervistato decision makers di 8.622 aziende di 30 Paesi europei ed extra-europei, di cui 300 in Italia.

Sebbene, infatti, persistano elementi di instabilità nel settore (dalla pandemia e la chip shortage si è passati alla crisi dell’energia e delle materie prime, alle difficoltà nella logistica, senza contare il fenomeno delle great resignation…), le flotte continuano il loro sviluppo, mentre la transizione energetica è in corso, la connettività si diffonde e supporta sostenibilità e sicurezza, le opzioni di mobilità aumentano e cresce anche la platea dei potenziali beneficiari. Non solo: in questo contesto l’offerta di veicoli si arricchisce grazie alla presenza di nuovi costruttori.

Più di 9 aziende su 10 sono fiduciose sulle dimensioni della propria flotta

Il 95% degli intervistati, in Italia, crede che il proprio parco veicoli rimarrà stabile o aumenterà nei prossimi tre anni. Da evidenziare come tra le ragioni della futura espansione della flotta ci sono quelle legate alla gestione delle persone: nonostante la crescita del business e lo sviluppo di nuove attività rimanga la prima e più importante motivazione (85% in netto aumento rispetto allo scorso anno), al secondo posto si colloca l’intenzione di trattenere e attrarre talenti (44% contro il 24% del 2022) e la previsione di proporre veicoli aziendali anche ai dipendenti che non ne avrebbero diritto (22%).

Tra le sfide più importanti che le aziende dichiarano di dover affrontare, ci sono i processi di transizione energetica e le iniziative per migliorare la sicurezza dei driver.