Ford Go Electric: un tour per l’elettrificazione

Il tour, che nel corso del 2020 toccherà le principali città europee, entrerà in contatto con un pubblico stimato di oltre 4 milioni di persone.

Partito da Londra, il roadshow ha l’obiettivo di raccontare il percorso di evoluzione che Ford ha intrapreso e affiancare i consumatori nella scelta della motorizzazione più adatta al proprio stile di vita, continuando a offrire soluzioni accessibili che aiutino a risolvere le sfide della mobilità. In Europa, i consumatori potranno scegliere tra 18 veicoli elettrificati Ford, entro la fine del 2021, di cui 14 previsti entro la fine di quest’anno, grazie a un investimento, a livello globale, di 11 miliardi di dollari.

I veicoli elettrificati Ford utilizzano una gamma di tecnologie di propulsione, tra cui l’EcoBoost Hybrid da 48 volt, l’Hybrid, il Plug-In Hybrid e il Full Electric, offrendo soluzioni innovative per soddisfare ogni stile di vita. L’Ovale Blu ha stimato che l’elettrificazione dei modelli più apprezzati come Fiesta, Focus e Kuga farà risparmiare, ogni anno, ai clienti europei, oltre 30 milioni di euro di carburante. I veicoli Ford completamente elettrici e quelli ibridi plug-in saranno supportati dall’ecosistema Ford Charging Solutions, che garantirà un accesso continuo e integrato alla ricarica domestica e pubblica in tutta Europa.

Ford ha anche annunciato l’intenzione di introdurre 1.000 stazioni di ricarica presso le proprie strutture in Europa, nell’arco dei prossimi tre anni, per rendere la ricarica semplice e conveniente per i suoi dipendenti. Stuart Rowley, President Ford Europe, ha invitato governi, industrie e istituzioni a sostenere la spinta all’elettrificazione con una più rapida espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche.

“Ford è in prima linea in questo cambiamento e ci impegniamo a fornire a tutti i nostri clienti la più ampia scelta di opzioni di elettrificazione”, ha affermato Rowley. “L’infrastruttura è fondamentale per aiutare i consumatori ad avere la fiducia necessaria per approcciarsi all’elettrificazione, ma non possiamo farlo da soli. Gli investimenti da parte di tutte le principali parti interessate nel Regno Unito e in Europa sono, oggi, più importanti che mai”.

Una soluzione elettrificata per ogni stile di vita

Ford si è impegnata a offrire una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa. Offrendo una gamma completa di diverse soluzioni di propulsione, i cotruttore è in grado di soddisfare le varie esigenze legate allo stile di vita dei consumatori, continuando a offrire soluzioni accessibili che aiutino a risolvere le sfide della mobilità.

Ford prevede che, entro la fine del 2022, i propulsori elettrificati rappresenteranno più della metà delle vendite delle vetture Ford, creando un punto di svolta nel processo di elettrificazione. Si stima che, per quella data, saranno state vendute 1 milione di automobili Ford elettrificate.

Quali sono i modelli elettrificati di Ford? Fiesta EcoBoost Hybrid, Puma EcoBoost Hybrid, Focus EcoBoost Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid, Transit Custom EcoBlue Hybrid, Tourneo Custom EcoBlue Hybrid e Transit EcoBlue Hybrid (con tecnologia ibrida leggera, a 48 volt).

Mondeo Hybrid, Kuga Hybrid, S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid (con tecnologia completamente ibrida, self-charging, un’alternativa convincente al motore diesel). Explorer Plug in Hybrid, Kuga Plug In Hybrid, Transit Custom Plug-in Hybrid e Tourneo Custom Plug In Hybrid (guida puramente elettrica abbinata a un motore tradizionale a combustione). Mustang Mach-E e All Electric Transit Van completamente elettrico (guida 100% elettrica).