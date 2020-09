Ford Italia, protagonista al Salone del Camper 2020

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2020, la più importante fiera in Italia, dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dal 12 al 20 settembre.

Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore e coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande ed altre attrezzature per il campeggio.

Protagonista del Salone è il Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.

Il Transit Custom Nugget, possiede la versatilità, affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.

L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

Sul fronte tecnologie, il Transit Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari.

Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande.

Il Transit Custom Nugget è esposto presso il Padiglione 6 stand G006, al Salone del Camper di Parma 2020, fino al 20 settembre.