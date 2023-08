Ford porta al Jazz:Re:Found Festival 2023 tutto il suo DNA americano

Quattro giorni di live music, dj set e contaminazioni sonore per vivere una experience unica, immersi nel suggestivo scenario del Monferrato.

Torna l’appuntamento con Jazz:Re:Found, il boutique festival che ogni anno ospita a Cella Monte appassionati di musica e natura, ponendosi come una delle realtà contemporanee più attente alle ultime contaminazioni sonore. Per il quarto anno consecutivo, Ford Italia sarà al fianco di Jazz:Re:Found in qualità ditransportation partner dell’evento.

In occasione della quindicesima edizione della rassegna musicale, saranno protagonisti nel piccolo borgo in provincia di Alessandria il pick-up Ranger Raptor e ilfuoristrada Bronco, due veicoli iconici che incarnano appieno l’Adventurous Spirit del DNA Ford: radici orgogliosamente americane, un animo indomito e ribelle, l’audacia di affrontare nuove sfide e la capacità di raggiungere territori inesplorati.

Per tutto il weekend, il cassone del pick-up più estremo della gamma Ford si trasformerà in uno stage innovativo e fuori dagli schemi, ispirato alle suggestioni dell’American Heritage, per ospitare la serie “50th Bday Hip Hop”.

Ogni giorno, una selezione tematica curata da Mr. Phil, tra i producer e beatmaker più apprezzati del panorama italiano, celebrerà con il Raptor il cinquantesimo anniversario dalla nascita dell’Hip Hop; saranno inoltre riprodotte in loop una serie di playlist firmate da Bassi Maestro, Luca Barcellona, Diego Montinaro, Tormento, Damir Ivic.

Il leggendario Ford Bronco, ispirato alle linee della versione originale del ’66, sarà invece protagonista al festival grazie ai suoi “Easter Egg”, dettagli unici e nascosti, come porte e tetto rimovibili che lo renderanno un “Instagram Point” ideale per una foto ricordo con vista mozzafiato sul Monferrato. Il fuoristrada Ford sarà posizionato nel cortile dell’Ecomuseo, il palco di Jazz:Re:Found dedicato ai live più all’avanguardia e ai nuovi talenti della scena internazionale.

“Per il quarto anno consecutivo siamo al fianco di Jazz:Re:Found, una realtà che da quindici anni ispira le tendenze musicali contemporanee attraverso l’innovazione sonora e le sperimentazioni artistiche. Ed è questa continua trasformazione che ispira, ogni giorno, anche Ford: prodotti innovativi che si rifanno a brand iconici rendendoli sempre più tecnologici, contemporanei e inarrestabili” afferma Monica Mecacci – Responsabile Ufficio Stampa, Ford Italia.