Ford Pro introduce soluzioni di ricarica che si adattano alle specifiche esige

Ford Pro rappresenta un punto di svolta per la produttività delle flotte di veicoli commerciali europee, grazie al debutto di soluzioni digitali innovative, pensate per aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi.

Lanciato ufficialmente per i clienti europei durante un evento dedicato a Barcellona, in Spagna, Ford Pro è un nuovo brand globale focalizzato sull’offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l’obiettivo di migliorare la loro produttività.

Le soluzioni Ford Pro combinano software, ricarica, assistenza e prodotti finanziari riservati ai veicoli commerciali, fornendo ai clienti una piattaforma completa per gestire al meglio le flotte che utilizzano veicoli connessi ed elettrificati.

“Stiamo entrando nell’era digitale dell’always-on e gestire una flotta non è mai stato così complesso”, ha detto Ted Cannis, CEO di Ford Pro. “Ford Pro aiuta le aziende ad aumentare la loro produttività, con soluzioni integrate fornite da un marchio di cui possono fidarsi”.

Nell’ambito dei veicoli commerciali, Ford Pro rappresenta un brand unico nel suo genere, capace di fornire soluzioni digitali e completamente integrate per aiutare i clienti a gestire le loro flotte con una convenienza ed un’efficienza senza eguali, sia che si tratti di veicoli con motore diesel o benzina, sia per i modelli completamente elettrici o veicoli di altri marchi.

Il debutto in Europa, dove Ford è leader nel mercato dei veicoli commerciali da sette anni consecutivi, 1 va di pari passo con l'impegno di Ford Pro di accrescere le competenze digitali e il profitto derivante dai servizi, con l’obiettivo di ottenere ricavi globali che mirano a raggiungere 45 miliardi di dollari entro il 2025.

Negli Stati Uniti, dove Ford Pro è stato lanciato all’inizio di quest’anno, è stato dimostrato che il beneficio di avere soluzioni integrate che utilizzano strumenti connessi per la gestione delle flotte si sostanzia nella riduzione del costo totale di gestione dal 10 a un massimo del 20 per cento. 2

“Il nostro team dedicato ai veicoli commerciali in Europa si è concentrato nell’aiutare le aziende dei nostri clienti ad aumentare la loro produttività e il lancio di Ford Pro consolida ulteriormente questa strategia”, ha detto Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe. “Ford Pro offre una nuova ed entusiasmante generazione di veicoli completamente elettrici, integrati con servizi digitali e connessi, consentendo ai nostri clienti di entrare in una nuova era basata sulla crescita e sulla produttività”.