Si riparte! Ford rimette in moto le linee produttive

Ford ha riacceso i motori delle linee di produzione negli stabilimenti in Germania, Romania e Spagna dopo una sospensione di sette settimane dovuta alla crisi COVID-19.

In base a un piano di riavvio graduale, la produzione ha lentamente ripreso, dando priorità agli ordini di veicoli già venduti ai clienti, e aumenterà nel corso dei prossimi mesi sino a riprendere pieno ritmo.

In tutte le strutture vengono applicati gli standard globali di Ford in materia di distanziamento sociale e protocolli di salute e sicurezza, per proteggere i dipendenti che tornano al lavoro. Ogni giorno, sono tenuti a completare un’autocertificazione di valutazione del proprio stato di salute e ricevono un "care kit" personale che include mascherine prodotte da Ford e altri articoli per l'igiene.

La produzione di veicoli e propulsori presso gli stabilimenti di Saarlouis e Colonia (Germania), Valencia (Spagna) e Craiova (Romania) è ripresa il 4 maggio. L’impianto di Valencia che produce motori riaprirà il 18 maggio, mentre la data di riapertura dei siti produttivi di Dagenham e Bridgend, nel Regno Unito, sarà confermata in un secondo momento.

Lunedì 4, tutto è andato per il meglio alla riapertura, grazie a un ottimo lavoro di squadra, che ha contribuito a garantire una forte ripresa per produrre il numero di veicoli previsti.

In vista della ripresa della produzione, Ford ha contattato tutti i dipendenti, attraverso vari canali, per spiegare loro l’importanza dei nuovi processi da seguire, in vista del rientro al lavoro e le misure attuate per garantire un ambiente sicuro. Ciò ha incluso la condivisione con i dipendenti di un video sul protocollo di sicurezza sul lavoro appositamente realizzato. I volantini offrono, inoltre, ai dipendenti ulteriori informazioni dettagliate sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. Gli stabilimenti di Colonia, Craiova e Valencia producono schermi facciali per uso interno.