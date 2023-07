Ford si prepara al Goodwood Festival of Speed 2023

Ford si prepara a partecipare al Goodwood Festival of Speed 2023 con le nuove varianti da strada e da corsa dell’iconica famiglia Mustang.

La nuova Mustang GT3 da corsa, svelata per la prima volta il mese scorso, in occasione della 24 Ore di Le Mans, e la nuova Mustang Dark Horse 1, la Mustang stradale con il DNA da pista, faranno il loro debutto all’evento che si terrà vicino a Chichester, nel Regno Unito, dal 13 al 16 luglio, facendo risuonare il rombo inconfondibile del potente motore V8 tra la folla presente al festival.

La famosa collina di Goodwood è il palcoscenico perfetto per spingere al limite e dimostrare le reali capacità di un’auto da sempre sinonimo di libertà e prestazioni. Ed è per questo che Ford presenterà, il 14 luglio, a Goodwood, un nuovo ed entusiasmante componente della famiglia Mustang, non solo per svelarne le caratteristiche, ma anche per mostrarne tutto il potenziale di guida.

L'emozionante reveal avverrà nel First Glance Paddock il 14 luglio alle ore 13:00 CET

“Da una parte c’è Mustang, un’auto in grado di suscitare emozioni come nessun’altra vettura sa fare, e dall’altra il Goodwood Festival of Speed, che ospita ogni anno fan e appassionati di auto provenienti da tutto il mondo: per questi motivi, svelare qui il nuovo componente della famiglia Mustang rappresenta per noi un’occasione perfetta”, ha dichiarato Darren Palmer, Vice President Electric Vehicle Programs, Ford Model e.