Ford sta realizzando protezioni facciali per tornare al lavoro in sicurezza

Ford sta producendo mascherine e schermi facciali all’interno delle sue strutture europee, nell’ambito delle misure applicate a tutela della sicurezza dei dipendenti di ritorno al lavoro durante l’emergenza del COVID-19.

La produzione di dispositivi di protezione individuale è già in corso negli stabilimenti Ford in Germania, Romania, Spagna e Regno Unito. L’obiettivo è quello di garantire che la ripartenza delle attività produttive, nella maggior parte dei principali impianti di veicoli e motori Ford in Europa, la prossima settimana, non aumenti la domanda globale di tali protezioni.

“Vogliamo che i nostri impianti di produzione siano pronti e che il nostro personale sia protetto, ma siamo determinati a garantire che ciò non abbia alcun impatto su coloro che affrontano la crisi del COVID-19 dall’ottenere i dispositivi di protezione di cui hanno bisogno”, ha affermato Rene Wolf, Director of Manufacturing, Ford dell’Europa.

L’Ovale Blu prevede di aumentare la produzione dei dispositivi per soddisfare la completa ripresa delle attività europee, combinandosi con una struttura simile negli Stati Uniti, per fornire una copertura globale per i dipendenti Ford in tutto il mondo.

Il Dunton Campus di Ford, nel Regno Unito, ha raccolto la sfida installando due nuovi macchinari appositamente costruiti, in grado di produrre tra le 60 e le 90 mascherine usa e getta al minuto. Tre team di dieci persone lavoreranno 24 ore su 24 per produrle.

