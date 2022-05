Ford svela il nuovo E-Transit Custom

Ford corre verso una mobilità 100% elettrica dei veicoli commerciali. Ford Pro ha, infatti, svelato oggi i primi dettagli del nuovo E-Transit Custom All-Electric.

Primo di quattro veicoli commerciali 100% elettrici che Ford Pro introdurrà entro il 2024, l’E-Transit Custom rappresenta il secondo veicolo commerciale All-Electric dell’Ovale Blu, dopo l’E-Transit, la cui produzione è stata avviata lo scorso marzo, e mira a stabilire un nuovo punto di riferimento nel segmento dei furgoni da una tonnellata in Europa, con l’obiettivo di aiutare le aziende nel passaggio a una gamma di veicoli elettrificati

Progettato da zero, per integrarsi perfettamente nell’ecosistema di soluzioni offerte per migliorare la produttività contribuendo ad aggiungere valore ai clienti, il successore All-Electric del furgone best-seller in Europa 1,2 sarà supportato dalla gamma completa di servizi Ford Pro, dal software alla ricarica, all’assistenza fino alle soluzioni di finanziamento, attraverso un’unica piattaforma completa, capace di aiutare ad aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi.

L’ultimo arrivato nel line-up elettrificato di Ford Pro rappresenterà un componente chiave nell’ambizioso obiettivo dell’Ovale Blu di raggiungere, entro il 2035, le emissioni zero per tutti i veicoli del brand venduti in Europa e la carbon neutrality in tutti gli impianti europei, nella logistica e nella fornitura.

L'architettura 100% elettrica di E-Transit Custom garantisce un’autonomia di guida fino a 380 km3, ricarica rapida in corrente continua e massima capacità di traino, per non parlare del nuovo design ancora più dinamico. Il furgone All-Electric porterà la produttività a un nuovo livello, utilizzando una connettività sofisticata per consentire un funzionamentoalways-on.

“Questo è un momento di svolta per i clienti dei veicoli commerciali in Europa e rappresenta un altro, significativo passo concreto che sottolinea le ambizioni del brand Ford Pro”, ha detto Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe. “Supportato dalla piattaforma unica di servizi Ford Pro con l’obiettivo di aumentare la produttività, il van più venduto in Europa è appena diventato 100% elettrico e ciò contribuirà a garantire alle flotte aziendali europee benefici in termini operativi”.

Tra le caratteristiche sviluppate sfruttando la profonda conoscenza da parte degli utilizzatori di van, allo scopo di garantire una customer experience personalizzata, a bordo di E-Transit Custom sarà disponibile anche la tecnologia Pro Power Onboard per collegare e ricaricare apparecchiature elettriche, luci, laptop o altri dispositivi.

Con un design espressivo e scultoreo, l’E-Transit Custom è il veicolo da lavoro affidabile che tutte le aziende vorrebbero avere come partner per la loro attività. Caratterizzato da proporzioni equilibrate, uno stile distintivo e un impianto di illuminazione Full LED, il modello stabilirà un nuovo punto di riferimento nel segmento da una tonnellata in termini di design.

All'inizio di quest’anno Ford ha annunciato che, entro il 2024, altri quattro nuovi veicoli 100% elettrici si uniranno al furgone da due tonnellate E-Transit allargando l’iconica famiglia Transit, che annovera i van Transit Custom e Transit Courier, nonché i people mover Tourneo Custom e Tourneo Courier.

L’E-Transit Custom All-Electric entrerà in produzione nella seconda metà del 2023, mettendo a disposizione la più ampia gamma di Transit Custom mai offerta ai clienti europei. Ulteriori dettagli sul prodotto saranno rilasciati il prossimo settembre.

Tutte le varianti del Transit Custom saranno costruite da Ford Otosan, la joint venture di Ford in Turchia, nel loro sito di Kocaeli, sede produttiva europea del Transit, come parte dell’investimento da 2 miliardi di euro precedentemente annunciato da Ford Otosan per i suoi impianti di produzione. Ford, SK On Co., Ltd. e Koç Holding hanno siglato, di recente, un memorandum d’intesa per una joint venture leader nel settore, in grado di creare uno dei più grandi impianti di batterie per veicoli commerciali in Europa, con l’obiettivo di iniziare la produzione entro la metà del decennio e di raggiungere una capacità annuale compresa tra 30 e 45 gigawattora.