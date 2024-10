Free2move lancia la nuova app: tutti i servizi di mobilità in un’unica piattaforma

Free2move, leader globale nelle soluzioni di mobilità, annuncia il lancio della sua nuova applicazione che integra completamente i servizi di Free2move e Share Now all’interno di un’unica piattaforma.

Dopo un processo di co-branding avviato nel 2022, la fusione tra i due marchi è ora definitiva, garantendo un'esperienza utente semplificata e l’accesso a una gamma completa di opzioni di mobilità.

L'app Free2move, disponibile su iOS e Android, permette agli utenti di scegliere tra car sharing free-floating, noleggio a breve, medio e lungo termine e altre soluzioni di mobilità in abbonamento. Questa nuova piattaforma rappresenta un traguardo significativo per Free2move, che consolida la sua posizione di leadership nel mercato e ridefinisce l'accesso ai servizi di trasporto sostenibile.

L’obiettivo è offrire una mobilità flessibile e sostenibile, grazie a una flotta di oltre 500.000 veicoli, tra cui molti modelli elettrici disponibili nelle principali città europee e statunitensi. In città come Milano, Parigi e Madrid, gli utenti possono noleggiare veicoli per pochi minuti o per intere giornate, senza doversi preoccupare di rifornimento o assicurazione. Questa nuova offerta facilita una mobilità intelligente, efficiente e a impatto zero, in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile del gruppo Stellantis.

Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, ha commentato: “Il lancio della nuova app Free2move è un passo fondamentale per il nostro piano strategico e rappresenta un nuovo capitolo nel nostro impegno a rivoluzionare l'esperienza di mobilità per i clienti di tutto il mondo."

Con questo lancio, Free2move continua a promuovere la flessibilità e l’innovazione, offrendo una soluzione unica che semplifica la vita degli utenti e supporta la transizione verso una mobilità più sostenibile e condivisa.