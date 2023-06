Gli Italiani a maggio premiano la tecnologia 4xe di Jeep

Jeep ha registrato una crescita positiva nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Un aumento dello 0,6% rappresenta un risultato significativo e dimostra un interesse crescente per i veicoli Jeep sul mercato italiano. Il posizionamento all'ottavo posto nel ranking del mercato italiano, con una quota di circa il 5%, conferma la popolarità e l'attrattiva dei veicoli Jeep tra i consumatori italiani. È un risultato che sicuramente darà slancio al marchio e potrebbe incoraggiare ulteriori investimenti e sviluppi nel mercato italiano.

In attesa dell’imminente lancio del primo SUV 100% elettrico, Jeep Avenger, previsto per le prossime settimane - sono comunque oltre 2700 le immatricolazioni della variante termica -, sono sempre Renegade e Compass a recitare un ruolo di primo piano e a issare Jeep al primo posto nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid con una quota del 19,7%. Sostanzialmente, un Italiano su cinque, tra quelli che decidono di guidare un ibrido plug in, sceglie un SUV Jeep.Renegade 4xe e Compass 4xe, poi, sono anche primi nei rispettivi segmenti, B-SUV e C-SUV, tra i veicoli Plug-In Hybrid, e Compass è al vertice assoluto tra tutti i modelli Plug-In Hybrid del mercato.Renegade, infine, è il modello più venduto in assoluto nel segmento B-SUV.