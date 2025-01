Hyundai e Robotics LAB trionfano ai GOOD DESIGN Awards 2024 con 17 premi

21 gennaio 2025 – Hyundai e il Robotics LAB di Hyundai Motor Group celebrano una straordinaria vittoria ai GOOD DESIGN® Awards 2024,

con un totale di 17 premi distribuiti in diverse categorie, a testimonianza dell’eccellenza e della visione innovativa del brand.

«Siamo onorati di ricevere questi importanti riconoscimenti, che confermano il nostro impegno nel creare un design distintivo e innovativo», ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design.

I Premi di Hyundai

Hyundai ha ricevuto 12 premi in numerose categorie, tra cui: Graphic Design: sei premi per progetti come Hyundai Advanced Air Mobility: Supernal e Hyundai Heritage ‘PONY’ Exhibition Branding. Transportation: riconoscimenti per il PONY Car Diffuser e i concept futuristici DICE, SPACE e CITY POD. Recycling e Packaging: premi per il progetto Re:Style Keyring Collection e la Sustainable Paper Package Series. Lighting: premio alla Multi-Lantern.

I Traguardi del Robotics LAB

Il Robotics LAB di Hyundai ha conquistato 5 premi su 10 nella categoria Robotics, grazie a progetti come:

Safety Inspection Robot, vincitore di tutti e quattro i principali premi internazionali di design (Red Dot, iF, IDEA e GOOD DESIGN®).

MobED Delivery e Service Robot DAL-e, che hanno guadagnato il prestigioso riconoscimento Red Dot Best of the Best.

«Questi premi dimostrano il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie robotiche innovative», ha affermato Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB.

Un Riconoscimento Globale

I GOOD DESIGN® Awards, istituiti nel 1950, rappresentano uno dei premi di design più antichi e rispettati al mondo. I vincitori vengono selezionati per estetica, innovazione, efficienza e sostenibilità, confermando il valore globale del design Hyundai e del Robotics LAB.

Con questi traguardi, Hyundai ribadisce il suo ruolo di leader nell’innovazione e nel design, affermandosi come punto di riferimento nel settore automobilistico e tecnologico.