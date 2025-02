Hyundai INSTER: il city-SUV elettrico con Hyundai Renting per una mobilità senza pensieri

Hyundai porta sul mercato italiano il nuovo city-SUV elettrico INSTER, progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di mobilità urbana con dimensioni compatte,

versatilità sorprendente e tecnologia all'avanguardia. Per il lancio, Hyundai propone una soluzione di noleggio dedicata: Hyundai Renting, che consente di mettersi al volante di INSTER con un canone mensile che include tutti i servizi necessari, rendendo l'esperienza di guida semplice e senza preoccupazioni.

Un’offerta di noleggio su misura con Hyundai Renting

Grazie a Hyundai Renting, è possibile guidare INSTER nell’allestimento XTech con batteria long-range da 49 kWh a un canone mensile di 364 € (IVA inclusa). L'offerta prevede un anticipo di 5.000 € e una durata di 48 mesi con una percorrenza complessiva di 40.000 km. Il primo canone è gratuito e il pacchetto include immatricolazione, messa su strada, consegna, assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 24/7 e assistenza amministrativa.

Oltre ai servizi essenziali, Hyundai Renting offre opzioni aggiuntive come il noleggio di un’auto sostitutiva, la sostituzione degli pneumatici e la possibilità di riscattare il veicolo al termine del contratto. Tutti i dettagli dell’offerta sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Hyundai.

INSTER: il city-SUV elettrico perfetto per la città e oltre

Il design compatto di INSTER lo rende ideale per la mobilità urbana: con una lunghezza di 3,82 metri e una larghezza di 1,61 metri, garantisce agilita nel traffico e facilità di parcheggio. Nonostante le dimensioni contenute, l’abitabilità interna è sorprendente, grazie a un'ottima gestione dello spazio e soluzioni intelligenti per il comfort.

La motorizzazione elettrica assicura prestazioni superiori rispetto alle auto a combustione interna, con un'autonomia media di 370 km nel ciclo WLTP e fino a 518 km in ambito urbano. Grazie alla ricarica rapida DC da 120 kW, INSTER può passare dal 10% all'80% di carica in appena 30 minuti, eliminando l’ansia da autonomia.

Dotazione tecnologica e sicurezza di livello superiore

INSTER nell’allestimento XTech offre una dotazione completa con climatizzatore automatico, strumentazione digitale con display TFT LCD da 10,25’’, sistema di navigazione touchscreen da 10,25” con Apple CarPlay™ e Android Auto™, connettività Bluetooth® con riconoscimento vocale e aggiornamenti Over The Air (OTA). Il sistema Bluelink® consente il controllo remoto del veicolo, mentre la sicurezza è garantita da un pacchetto ADAS di Livello 2, con assistenza alla guida avanzata, mantenimento della corsia, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza e molto altro.

Alternativa al noleggio: finanziamento Hyundai Plus

Oltre al noleggio, Hyundai offre anche la possibilità di acquistare INSTER tramite il finanziamento Hyundai Plus. Con un anticipo di 8.070 €, è possibile avere il city-SUV a 149 € al mese per 35 mesi (TAN 4,95%, TAEG 6,42%). Al termine del periodo, il cliente può scegliere se sostituire INSTER con un nuovo modello, completare l’acquisto o restituire il veicolo. L’offerta include il cavo di ricarica trifase e la possibilità di scegliere tra un voucher Charge myHyundai per la ricarica pubblica equivalente a 5.000 km o la Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica.

Open weekend per scoprire Hyundai INSTER

Il nuovo city-SUV elettrico Hyundai sarà disponibile nelle concessionarie italiane con un open weekend esclusivo il 22 e 23 febbraio. Sarà l’occasione perfetta per scoprire dal vivo INSTER e testarne le potenzialità su strada. Per maggiori dettagli sull’offerta di Hyundai Renting e il finanziamento Hyundai Plus, è possibile visitare il sito ufficiale Hyundai.