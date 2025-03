Hyundai Italia nomina Matteo Montibeller a capo del Marketing & Communication

Hyundai Italia annuncia la nomina di Matteo Montibeller come nuovo Head of Marketing & Communication Department.

Con un background consolidato nel settore automotive e nel marketing dei beni di largo consumo, Montibeller assume la guida della divisione con l’obiettivo di rafforzare la notorietà e il posizionamento del brand nel mercato italiano.

Laureato in Economia presso l’Università Cattolica, Montibeller ha maturato un’esperienza pluriennale in aziende di rilievo internazionale come BMW, FCA, PSA e Stellantis, dove recentemente ha ricoperto il ruolo di Global Director of Brand Content per DS Automobiles. La sua carriera si è sviluppata sia in Italia che all’estero, permettendogli di acquisire competenze strategiche e operative nell’ambito del marketing e della comunicazione.

Nel suo nuovo ruolo, Montibeller riporterà direttamente a Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, e avrà il compito di implementare strategie di marketing mirate a consolidare la presenza del brand nel panorama automobilistico italiano. Il suo lavoro si integrerà con le attività della Direzione PR & Eventi, recentemente affidata a Giulio Marc D’Alberton, in un’ottica di sinergia per massimizzare l’impatto delle iniziative di comunicazione.

Francesco Calcara ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Montibeller nel team italiano di Hyundai, sottolineando il valore della sua esperienza nel settore e il contributo che potrà offrire in un contesto di mercato in continua evoluzione. La casa automobilistica punta a rafforzare la propria identità e a migliorare la percezione del marchio presso il pubblico, facendo leva sulla creatività e sull’analisi strategica del nuovo responsabile marketing.

La nomina di Montibeller rappresenta un passo significativo per Hyundai Italia, che mira a consolidare la propria crescita attraverso un approccio innovativo e orientato al futuro. Con una visione chiara e una strategia mirata, il brand si prepara ad affrontare le sfide del mercato con una comunicazione sempre più efficace e in linea con le esigenze del settore automotive.