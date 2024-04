HYVIA e Renault guidano la rivoluzione a idrogeno nei Paesi Bassi

HYVIA, in collaborazione con il Gruppo Renault, sta portando una significativa trasformazione nei Paesi Bassi,

promuovendo la mobilità a idrogeno come soluzione sostenibile per la decarbonizzazione dei trasporti. Diversi grandi clienti nei Paesi Bassi hanno già adottato il Renault Master Van H2-TECH per la loro flotta, evidenziando l'efficacia di questa tecnologia nel ridurre le emissioni di carbonio. Tra questi, Warmtebouw e GP Groot si distinguono per il loro impegno verso soluzioni di trasporto sostenibili, avendo percorso migliaia di chilometri senza emissioni.

Quattro concessionari Renault PRO+ — Stam Amersfoort, Terwolde Groningen, Bochane Arnhem, e Van Mossel Rotterdam — sono stati scelti per fornire un'assistenza post-vendita specializzata. Questi centri, strategicamente posizionati, offrono servizi di manutenzione avanzati per i veicoli H2-TECH, con un programma di manutenzione completamente supportato dalla Renault Paesi Bassi.

Il recente impegno di HYVIA al World Hydrogen Summit conferma l'ambizione dell'azienda di essere leader nella mobilità a idrogeno. Questo impegno è supportato da un'infrastruttura che include 17 stazioni di ricarica a idrogeno e sette nuovi progetti in corso, che mirano a espandere ulteriormente la rete di supporto ai veicoli a idrogeno.

I veicoli offrono numerosi vantaggi, tra cui tempi di rifornimento inferiori ai 5 minuti e un'autonomia di 320 km, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni climatiche avverse. Renault Master Van H2-TECH è disponibile in diverse configurazioni per adattarsi a varie esigenze professionali, promettendo un carico utile fino a 1.389 kg.

Inoltre, HYVIA ha introdotto soluzioni di finanziamento e un'offerta completa di servizi post-vendita, integrando la tecnologia all'avanguardia con il supporto pratico necessario per una transizione senza intoppi verso l'energia pulita. Con il lancio del nuovo sito web HYVIA, l'azienda si impegna a fornire risorse educative e pratiche per facilitare la comprensione e l'adozione della mobilità a idrogeno.

Questi sforzi riflettono l'impegno dei Paesi Bassi nella transizione energetica e sottolineano il ruolo di HYVIA e Renault come pionieri di un futuro sostenibile nel settore dei trasporti.