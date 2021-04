I piloti Peugeot del WEC al volante della nuova 508 PSE

La Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED è la quintessenza del know-how degli ingegneri di PEUGEOT SPORT. Grazie al suo powertrain in grado di erogare 360 cavalli complessivi, è la vettura di serie più potente mai costruita da PEUGEOT. E poiché il piacere di guida è da sempre al centro del DNA del brand, gli ingegneri di PEUGEOT SPORT hanno affinato il telaio della 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED per raggiungere un equilibrio pressoché perfetto tra comfort e dinamismo.

Progettata nell’atelier di PEUGEOT SPORT a Versailles, questo modello coincide con l’annuncio del ritorno di PEUGEOT, nel 2022, nel Campionato del Mondo Endurance (WEC) nella classe regina LMH (Le Mans Hypercar). Con l’arrivo sul mercato dei primi esemplari sul mercato, i piloti del WEC prenderanno in consegna la propria 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, in versione fastback o SW.

James Rossiter e Gustavo Menezes si sono recati presso il concessionario del Gruppo Chopard di Nizza per scoprire la loro auto, mentre Paul Di Resta ha ricevuto le chiavi a Satory presso PEUGEOT SPORT e ci ha dato le sue prime impressioni: “La 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED mi piace molto. È un'auto perfetta per la famiglia, ma anche per chi, come me, ama un certo tipo di sensazioni di guida. Mi piace il fatto che sia stata sviluppata negli stessi ambienti dove nascerà la futura Hypercar che useremo in gara. Da quando sono andato a ritirare la vettura uso la modalità elettrica principalmente in città. Quest’auto è perfetta anche per montare i seggiolini per bambini…”.

James Rossiter, appassionato di sport e di lunghe distanze, aggiunge: “Sono davvero impressionato da alcune regolazioni della vettura, specialmente il controllo delle sospensioni e il controllo elettronico del powertrain. Tutto risponde allo stile di guida del conducente e modifica il comportamento della vettura per adattarsi a tutte le condizioni e al suo stile di guida. Per me, tutto ciò porta la 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED a un altro livello. È bello sentire la potenza, la coppia e la reattività del motore elettrico. Con la versione SW, posso mettere la mia bici o il mio windsurf nel bagagliaio. Ogni mattina posso viaggiare facilmente e ovunque con gli oggetti che mi divertono, il che è un enorme piacere per me.”

Loïc Duval, Kevin Magnussen e Mikkel Jensen riceveranno presto la loro 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED nei loro paesi di residenza, cioè Svizzera, Danimarca e Austria.

In Italia la Nuova 508 PSE può esser già ordinata in tutte le concessionarie e sarà in consegna da maggio, ma solo 20 di esse sono state selezionate per fregiarsi del titolo di EXPERTISE CENTER: solo questi avranno un corner dedicato al mondo PEUGEOT SPORT ENGINEERED con l’auto in esposizione e un esemplare da dimostrazione a disposizione dei clienti. Non bastasse, in ognuna di esse, ci sarà la nuova figura dell’EXCELLENCE ADVISOR, una persona appositamente formata sul mondo PSE ed in grado di offrire al cliente un servizio ed una consulenza di livello superiore.