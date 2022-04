ID. Buzz eletto “Auto elettrica dell’anno” ai Top Gear Electric Awards 2022

Il nuovo Volkswagen ID. Buzz è stato incoronato auto elettrica dell'anno ai prestigiosi Top Gear Electric Awards 2022.

I giudici hanno elogiato l’ID. Buzz per il suo stile iconico, ispirato al design originale della Volkswagen T1. Anche l’alta qualità e capacità di guida reattiva si sono rivelati elementi molto apprezzati nel veicolo.

I giudici hanno sottolineato le dimensioni generose dell’abitacolo dell’ID. Buzz, che offre molto spazio all'interno. Soprattutto la capacità del bagagliaio, che è il doppio di quello che normalmente si trova in un SUV standard. Ollie Marriage, Responsabile dei test auto di Top Gear, ha detto: "Le persone che fingono di avere uno stile di vita attivo guidano un SUV, quelle che lo fanno davvero guidano un van Volkswagen. Tutti quelli che abbiamo incontrato hanno amato il fatto che il marchio ha riscoperto la sua icona e hanno trovato l’ID. Buzz arioso, fresco e energetico. Non è fantastico che Volkswagen abbia finalmente avuto il coraggio di reinventare l'originale? E' incantevolmente semplice e tuttavia del tutto edificante. Ed è per questo che è la nostra auto elettrica dell'anno".

L'ID. Buzz è il primo veicolo completamente elettrico della Volkswagen Veicoli Commerciali costruito sulla piattaforma Modular Electric Drive Kit (MEB). L'ID. Buzz è stato costruito da zero come un modello elettrico puro. Sarà disponibile al lancio come autovettura a cinque posti e come ID. Buzz Cargo.

Cian O'Brien, Direttore della Volkswagen Veicoli Commerciali e destinatario del premio, ha dichiarato: "Come marchio, siamo in un importante viaggio di elettrificazione, e il tanto atteso ID. Buzz segna l'inizio di questa entusiasmante esperienza. Essere in grado di lanciare un'auto che è cool nel design, con la sostenibilità al centro della sua creazione, è un ottimo modo per mostrare ai nostri clienti che è ancora possibile fare tutte le cose che piacciono e viaggiare ovunque si voglia, pur avendo un impatto positivo sull'ambiente. Ci sono pochi modi migliori per celebrare questo prima del lancio dell'auto che con il prestigioso premio Electric Car of the Year di Top Gear".