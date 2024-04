Il futuro della mobilità si Incontra al Fleet Motor Day 2024

In un mondo che si muove velocemente verso l'integrazione delle nuove tecnologie digitali e la transizione all'energia elettrica,

il Fleet Motor Day rappresenta un momento cruciale per tutti i professionisti del settore automotive, da non perdere. Quest'anno, l'appuntamento è fissato per il 10 e 11 aprile, e vedrà la partecipazione di oltre 900 esperti, tra Fleet e Mobility Manager, rappresentanti di 39 case automobilistiche e 25 aziende del comparto automotive.

Leasys a capo dell'innovazione

In qualità di partner dell'evento, Leasys gioca un ruolo chiave nell'orientare le aziende verso un futuro di mobilità sostenibile e intelligente. Con soluzioni su misura che spaziano dalla gestione flotte alla consulenza strategica, Leasys si pone all'avanguardia nella transizione verso un'era di mobilità elettrica, supportata da un'esperienza ventennale e da un impegno costante nell'innovazione e nella digitalizzazione.

Un giorno di test drive a vallelunga

Il culmine dell'evento sarà la giornata dedicata ai test drive presso l'autodromo di Vallelunga, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente le ultime novità in termini di veicoli e soluzioni per la mobilità. Sarà un'occasione unica per toccare con mano il futuro della mobilità aziendale, con Leasys che presenterà le sue innovazioni in fatto di flessibilità, sostenibilità e digitalizzazione.

Verso una flotta completamente elettrica

Il Fleet Motor Day 2024 sarà anche l'opportunità per dibattere sul tema sempre più attuale della sostenibilità e del passaggio a flotte totalmente elettriche. Un cambiamento che richiede non solo una revisione delle policy aziendali ma anche una nuova mentalità. Grazie alla sua appartenenza al Gruppo Stellantis, Leasys è in grado di offrire una vasta gamma di veicoli elettrici e un supporto post-vendita di alta qualità, confermando la sua posizione di leader nel supporto alle aziende verso questa importante transizione.

L'evento Fleet Motor Day 2024 segna un momento significativo nel percorso verso una mobilità più sostenibile e digitalizzata, con Leasys che emerge come partner strategico per le aziende che mirano a navigare con successo in questo scenario in evoluzione.