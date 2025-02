Il Museo Mercedes-Benz segna un anno da record: 882.422 visitatori nel 2024 e nuove esperienze per il 2025

Nel cuore di Stoccarda, il Museo Mercedes-Benz ha registrato nel 2024 un risultato straordinario: 882.422 visitatori, un record assoluto dalla sua apertura nel 2006.

L'afflusso internazionale, proveniente da 162 paesi – in particolare Francia, Cina e Stati Uniti – testimonia il fascino intramontabile del marchio della Stella e l'interesse per la sua storia e l'evoluzione della mobilità. Un traguardo simbolico è stato raggiunto il 12 settembre, con l’accoglienza del 13 milionesimo visitatore.

Un successo trainato anche dagli eventi sportivi

"Che risultato eccezionale!", ha commentato Bettina Haussmann, direttrice del Museo Mercedes-Benz. "L'afflusso è stato particolarmente elevato nei mesi estivi, anche grazie agli appassionati di calcio e ai turisti in città per il Campionato Europeo di Calcio 2024." Ma il successo non si ferma qui: il 2025 promette un calendario ricco di eventi per tutti i gusti.

Novità 2025: mostre immersive ed eventi unici

La programmazione del prossimo anno vedrà il debutto di attività coinvolgenti e appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’auto e non solo:

Mostra speciale "Youngtimer" (11 aprile - 2 novembre 2025): un viaggio nei veicoli Mercedes-Benz degli anni '90 e 2000, con un'esposizione interattiva che richiama lo stile di vita dell’epoca.

Attività "Pit Stop" in Legend Room 7: una sfida di velocità per testare la propria abilità nel cambio gomme da Formula 1.

Classics & Coffee (13 aprile - 12 ottobre 2025): raduno domenicale di auto d'epoca, con il primo evento dedicato ai "Youngtimer".

Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio 2025): ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Grande giornata della famiglia (13 luglio 2025): attività e spettacoli per grandi e piccoli.

Festival "Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum" (10 luglio - 10 agosto 2025): un mix di performance artistiche e concerti live, tra cui il 25 luglio la band Heavysaurus per i piccoli rockers e l’11 luglio Vanessa Mai per gli amanti del pop.

Cinema all’aperto (22 agosto - 7 settembre 2025): serate sotto le stelle con proiezioni selezionate (prevendite dal 5 giugno).

Passeggiata delle lanterne (8 novembre 2025): un'esperienza suggestiva dal Museo allo stadio VfB.

Un museo sempre più esperienziale

Oltre a ripercorrere la storia del marchio, il Museo Mercedes-Benz si conferma una meta dinamica, capace di attrarre pubblici diversi grazie a un'offerta sempre più esperienziale. Che si tratti di rivivere l’adrenalina delle corse, immergersi nei ricordi d’infanzia con le auto "Youngtimer" o godersi una serata all’aperto tra spettacoli e cinema, il 2025 si preannuncia un altro anno indimenticabile per gli appassionati della Stella.

Per scoprire tutti gli eventi e prenotare in anticipo: mercedes-benz.com