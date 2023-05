Il Team AG2R Citroen pronto per il Giro d'Italia

Per il terzo anno consecutivo Citroën è al fianco del team ciclistico AG2R CITROËN TEAM, in qualità di sponsor co-partner,

nelle competizioni internazionali, incluso il Giro d'Italia 2023 in programma dal 6 al 28 maggio. E oggi a Milano si è svolta la presentazione ufficiale degli atleti del AG2R CITROËN TEAM che affronteranno la l’impegnativa gara italiana suddivisa in 21 tappe per un totale di 3.4468,6 km con 51.300 metri di dislivello.

AG2R CITROËN TEAM vanta una grande esperienza nel ciclismo mondiale, con oltre 30 anni di storia fatta di gare, di vittorie e di podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le grandi classiche. In squadra anche Andrea Vendrame, l’unico italiano del Team e Ambassador di Citroën in Italia, che ogni giorno utilizza una C5 Aircross Plug-in Hybrid per i suoi spostamenti coniugando la mobilità sostenibile della bicicletta con quella delle vetture elettrificate Citroën.