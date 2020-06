In epoca di post covid l’autodromo di Monza si trasforma in drive-in

Complice la necessità di distanziamento imposta dal Coronavirus, torna di moda il drive-in. Venerdì 3 luglio, infatti, prenderà il via “Drive–In Monza in Autodromo”, rassegna cinematografica sotto le stelle, in cui si potrà guardare il film direttamente in auto. L’area Paddock 2 di 13 mila metri quadri lungo il rettilineo che porta alla Parabolica si trasformerà in un enorme cinema sotto le stelle di 8.700 metri quadri. “Cinema, auto e Autodromo sono il mix del successo di questo progetto - spiega il Sindaco Dario Allevi -. Il drive-in è un fatto sentimentale, emozionale, ma questo progetto ha anche concrete ricadute sul territorio: è, infatti, un volàno per il settore cinematografico, in attesa delle riaperture delle sale in autunno, e un supporto alle nostre imprese che hanno subito le chiusure per l’emergenza sanitaria. Inoltre è uno romantico strumento per far tornare le persone a vivere momenti di socialità, cultura e divertimento con tutte, però, le cautele e garanzie possibili”. Il primo film della rassegna sarà il cartone animato Disney “La Bella e la Bestia”, mentre l’ultima pellicola in visione, domenica 19 luglio, sarà “Fight Club”, cult movie con Brad Pitt. Tra gli altri film in programma anche Grease, La Famiglia Addams, Flashdance e Footloose. Ogni serata potrà ospitare fino a 50 vetture. Sarà possibile guardare il film, su uno schermo ledwall di 22 metri quadrati (alto 3 metri e largo 7 metri e mezzo) con un audio frontale e ulteriori rimandi laterali, anche fuori dalla propria auto sulle sdraio che saranno disponibili nell’area assegnata. Gli spettatori, dopo la misurazione della temperatura corporea, potranno accedere all’area a partire dalle ore 20 mentre l’inizio della proiezione avverrà alle 21.30. Al film si potrà abbinare anche la cena: all'interno dell'area dell'evento sarà presente un servizio food&beverage con un menù speciale. Il pubblico potrà anche prenotare in anticipo online un ricco aperitivo o una cena servita nel ristorante-bistrot Eatstop all’interno dell’Autodromo. Il costo del biglietto è di 6 euro a persona (gratuito per bambini fino a 6 anni compiuti) . Il 50% della vendita dei biglietti contribuirà ad un fondo del Comune di Monza per aiutare le attività e le imprese artigianali in difficoltà a causa del lockdown.