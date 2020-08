Jaguar Land Rover verso un futuro con zero incidenti e zero congestioni

Jaguar Land Rover sta sviluppando un software all’avanguardia che sarà in grado di ridurre la cinetosi attraverso l’adattamento dei futuri veicoli a guida autonoma, in modo da offrire ai propri clienti una guida più raffinata e confortevole possibile.

Durante la prima fase del progetto, è stato elaborato un “punteggio benessere” che potrebbe ridurre l’impatto delle cinetosi fino al 60%. Gli ingegneri informatici dell’impianto Jaguar Land Rover di Shannon, hanno ora implementato questa percentuale all’interno del software per la guida autonoma.

Il software intelligente lavora sui dati provenienti da 20.000 miglia percorse, sia nel mondo reale che in quello virtuale, per elaborare una serie di parametri per la valutazione delle dinamiche di guida. L’avanzato sistema di apprendimento automatico, assicura alla vettura l’ottimizzazione del suo stile di guida sulla base dei dati raccolti in ogni miglio di percorrenza.

Questa tecnologia può essere quindi utilizzata per insegnare a ogni vettura Jaguar e Land Rover come guidare in modo autonomo, mantenendo al contempo inalterate le peculiarità individuali di ciascun modello, sia nel caso delle rinomate prestazioni Jaguar sia per quanto concerne la leggendaria capacità all-terrain Land Rover. Tutto ciò ha contribuito ad un continuo sviluppo da parte di Jaguar Land Rover della migliore esperienza a bordo possibile, viaggiando verso un futuro sempre più autonomo, elettrico e connesso.

La cinetosi, che colpisce oltre il 70% delle persone*, spesso si genera quando gli occhi ricevono informazioni diverse da quelle rilevate dall’orecchio, dalla pelle o dal corpo.

Questo disturbo viene comunemente avvertito durante la lettura nei lunghi viaggi a bordo di un veicolo. Grazie all’utilizzo del nuovo sistema, l’accelerazione, la frenata e la posizione nella corsia di percorrenza, che sono tutti fattori che contribuiscono all’insorgenza della cinetosi, possono essere ottimizzati per evitare la sensazione di nausea nei passeggeri.

Come nel caso del controllo adattivo della velocità di crociera e dei sistemi di monitoraggio delle corsie, grazie ai risultati ottenuti in questo progetto, gli ingegneri sono ora in grado di sviluppare delle funzionalità maggiormente affinate per quanto riguarda i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per i futuri modelli Jaguar e Land Rover. La conoscenza approfondita e specifica in questi settori, rappresenta un contributo fondamentale nella progettazione e nella produzione degli avanzati veicoli Jaguar Land Rover, sia attuali che futuri.

Per Jaguar Land Rover, questo progetto rappresenta un’ulteriore tappa nel suo ambizioso viaggio Destination Zero, pensato per rendere la nostra società più sana e più sicura, così come i nostri ambienti più puliti, attraverso una costante ricerca d’innovazione. Con la mission di aumentare la qualità della futura vita urbana, Jaguar Land Rover ha anche lanciato Project Vector, un avanzato concetto di autonomia per la futura mobilità.

In un mondo post COVID-19, dove sta emergendo una “nuova normalità”, le aspettative dei clienti sul trasporto privato si stanno modificando a favore di una mobilità sicura e pulita, in cui lo spazio personale e l’igiene saranno una priorità. Jaguar Land Rover sta sviluppando nuovi materiali e nuove tecnologie per soddisfare queste aspettative. Per migliorare il benessere dei passeggeri a bordo della vettura, gli attuali veicoli sono stati progettati ed equipaggiati con alcune dotazioni all’avanguardia, come il Driver Condition Monitor e la ricarica wireless antimicrobica per i dispositivi mobili.

Inoltre, è stato dimostrato che funzionalità, come il sistema di rinfrescamento dei sedili, l’illuminazione ambientale e le configurazioni multiple dei sedili, possono ridurre significativamente la probabilità di cinetosi.

I modelli Jaguar e Land Rover offrono dinamiche di guida adattive su tutte le rispettive gamme di veicoli, contribuendo a rimuovere il movimento stradale a bassa frequenza che può indurre la nausea. Modificando le impostazioni di marcia ogni 10 millisecondi, questi sistemi assicurano ai passeggeri elevati livelli di comfort, mantenendo al contempo inalterato il dinamismo prestazionale di ogni modello Jaguar e Land Rover.