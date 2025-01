Jeep al Salone di Bruxelles 2025: debutta l'Avenger 4xe The North Face Edition

Fino al 19 gennaio 2025, Jeep sarà protagonista del Salone di Bruxelles, uno degli appuntamenti più importanti del panorama automobilistico europeo.

Il brand americano, sinonimo di avventura e libertà, presenterà alcuni dei suoi modelli più rappresentativi, sottolineando il suo impegno verso la transizione energetica e l'innovazione tecnologica.

Avenger 4xe The North Face Edition: la novità più attesa

Il Salone segnerà il debutto della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, frutto della collaborazione tra il brand Jeep e il celebre marchio di abbigliamento outdoor. Questa edizione speciale, progettata per affrontare i percorsi off-road più estremi, arricchisce ulteriormente la gamma Avenger e incarna perfettamente lo spirito avventuroso e pionieristico del marchio.

La Jeep Avenger 4xe rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di elettrificazione di Jeep, offrendo tre diverse motorizzazioni: 100% elettrico, ibrido plug-in e mild hybrid. Le consegne della versione 4xe inizieranno ad aprile 2025 con la North Face Edition, prodotta in serie limitata di 4.806 unità.

Avenger Full-Electric: il futuro della mobilità sostenibile

Tra i modelli in esposizione spicca la Jeep Avenger Full-Electric, il primo SUV completamente elettrico del brand. Al Salone di Bruxelles sarà presentato in una speciale livrea Sun con tetto Volcano, un abbinamento cromatico che esalta le linee compatte e moderne del veicolo.

L'Avenger Full-Electric combina capacità off-road, tecnologia avanzata e un design accattivante, rispecchiando il DNA di Jeep in un formato adatto sia alla città che all'avventura. Grazie a un'autonomia competitiva e a funzionalità avanzate, questo modello rappresenta un pilastro nella strategia di Jeep per la mobilità sostenibile.

Jeep Renegade e Compass: l'orgoglio italiano

I SUV Jeep Renegade e Compass, prodotti nello stabilimento di Melfi, saranno presenti al Salone nell'edizione speciale North Star. Questa versione celebra il traguardo di un milione di unità vendute in Europa, proponendo una combinazione unica di stile, raffinatezza e durata.

L'edizione North Star si distingue per dettagli esclusivi come la combinazione di colori bicolore, materiali durevoli e propulsori ibridi. Tra le caratteristiche premium troviamo il tetto apribile a doppio vetro, i mancorrenti sul tetto e l'assistenza al parcheggio avanzata, che migliorano l'esperienza di guida e il comfort dei passeggeri.

Jeep Wrangler Sahara: l'icona 4xe

Non poteva mancare la leggendaria Jeep Wrangler, esposta nella versione Sahara 4xe Plug-In Hybrid. Questo modello, simbolo del marchio Jeep, unisce le capacità off-road tradizionali a una moderna tecnologia ibrida, offrendo una guida più sostenibile senza rinunciare alle prestazioni che hanno reso Wrangler un'icona globale.

La strategia di crescita in Europa

Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha commentato: “La strategia di prodotto di Jeep si adatta perfettamente alle dinamiche del settore e al ritmo del mercato. Dà priorità alle esigenze dei clienti e rafforza la nostra presenza in Europa, costruendo al contempo una solida base per la crescita futura”.

Nel 2024, Jeep ha registrato risultati positivi in Europa, con oltre 132.000 immatricolazioni, segnando un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. La crescente presenza del marchio al di fuori dell'Italia, con forti performance in mercati come Francia e Regno Unito, testimonia l'efficacia della strategia di espansione europea.

Il successo dell'Avenger

La Jeep Avenger continua a stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento B-SUV. Con oltre 140.000 ordini dal lancio, le versioni elettrificate rappresentano il 50% delle vendite, un dato significativo che riflette l'interesse dei clienti per le soluzioni di mobilità sostenibile offerte dal brand.

In Italia, la Jeep Avenger si è consolidata come il SUV più venduto, mentre a livello europeo è il quarto B-SUV completamente elettrico più venduto. Questo successo è supportato da ottime performance in Francia e Paesi Bassi.

Nuova Jeep Compass: il futuro del segmento C-SUV

A metà del 2025, Jeep introdurrà la nuova Compass, un modello chiave per rafforzare la presenza del brand nel competitivo segmento C-SUV. Prodotta a Melfi, la nuova Compass sarà dotata di una piattaforma multi-energia, con propulsori BEV, PHEV ed e-Hybrid, garantendo un'autonomia fino a 650 km in modalità elettrica.

Il design iconico e funzionale della nuova Compass garantirà una presenza su strada dominante, mantenendo le leggendarie capacità off-road che contraddistinguono Jeep.

Wagoneer S e Recon: il futuro elettrico di Jeep

Nel 2025 Jeep lancerà anche il Wagoneer S, il SUV 100% elettrico più veloce mai creato dal marchio. Con una potenza di 600 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, il Wagoneer S incarna il DNA Jeep, con caratteristiche distintive come i passaruota trapezoidali e la moderna griglia a LED a 7 feritoie.

Entro la fine dell'anno sarà presentato anche il Jeep Recon, un SUV elettrico di medie dimensioni ispirato al leggendario Wrangler. Progettato per offrire esperienze off-road senza precedenti, il Recon garantirà libertà all'aria aperta e numerose opzioni di personalizzazione, mantenendo le caratteristiche distintive di Jeep.

Verso un futuro sempre più elettrificato

Con una gamma sempre più ampia e diversificata, Jeep punta a soddisfare le esigenze del mercato attuale e futuro. Nel segmento B-SUV, che rappresenta il 21% del mercato, Jeep prevede di mantenere un terzo delle vendite di motori termici puri entro il 2026. Nel segmento C-SUV, le motorizzazioni termiche scenderanno al 10%, spingendo il brand a investire nelle tecnologie BEV, PHEV ed e-Hybrid per la nuova Compass.

Infine, nel segmento D-SUV, Jeep è pronta a rispondere alla domanda crescente di veicoli elettrici con i modelli Wagoneer S e Recon, che rappresentano la punta di diamante della strategia di elettrificazione del brand.

Con il suo costante impegno verso l'innovazione, l'elettrificazione e le capacità off-road, Jeep si conferma leader in ogni segmento in cui compete, offrendo ai clienti la libertà di esplorare con veicoli iconici che fondono stile, tecnologia e avventura.