Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: avventura e sostenibilità in una Edizione Limitata

La partnership tra Jeep e The North Face ha dato vita a un nuovo capitolo dell'esplorazione moderna con la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition.

Jeep Avenger 4Xe appresenta l'unione tra due brand che condividono gli stessi valori: avventura, sostenibilità e scoperta. Concepita per affrontare le sfide più impegnative, questa edizione limitata di 4.806 unità rende omaggio al Monte Bianco, simbolo di forza e ispirazione.

Design e Materiali Esclusivi

Il design della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è stato sviluppato dai team creativi di entrambi i marchi nel corso di due anni. Ogni dettaglio è ispirato agli ambienti naturali, in particolare al mondo alpino, con un’attenzione particolare all’utilizzo di materiali sostenibili. Le tonalità mimetiche e neutre si fondono armoniosamente con gli elementi funzionali, per creare un SUV che incarna lo spirito dell'avventura responsabile.

The North Face ha contribuito all'integrazione di materiali tecnici avanzati, come tessuti resistenti e impermeabili, direttamente derivati dal mondo dell'alpinismo, mentre Jeep ha portato il suo iconico DNA off-road, sinonimo di libertà e robustezza. Questa combinazione si traduce in un design robusto e sofisticato, che celebra il concetto di esplorazione sostenibile.

Specifiche Tecniche della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition non è solo estetica, ma anche potenza e tecnologia. Ecco le principali caratteristiche tecniche:

Motorizzazione: Propulsore ibrido a 48V, che combina un motore a benzina con un'unità elettrica per garantire efficienza energetica e prestazioni.

Propulsore ibrido a 48V, che combina un motore a benzina con un'unità elettrica per garantire efficienza energetica e prestazioni. Trazione integrale: Ideale per affrontare i terreni più impegnativi, assicurando una guida stabile e sicura anche su superfici scivolose o accidentate.

Ideale per affrontare i terreni più impegnativi, assicurando una guida stabile e sicura anche su superfici scivolose o accidentate. Autonomia: Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, l’Avenger 4xe offre un'eccellente autonomia sia su strada che off-road.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, l’Avenger 4xe offre un'eccellente autonomia sia su strada che off-road. Materiali sostenibili: Gli interni utilizzano materiali ecologici di alta qualità, progettati per garantire comfort e durabilità anche nelle condizioni più estreme.

Gli interni utilizzano materiali ecologici di alta qualità, progettati per garantire comfort e durabilità anche nelle condizioni più estreme. Tecnologia di bordo: Sistema di infotainment all’avanguardia con schermo touch, navigazione GPS, connettività avanzata e supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

Sistema di infotainment all’avanguardia con schermo touch, navigazione GPS, connettività avanzata e supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Capacità di carico: Spaziosa e versatile, ideale per trasportare attrezzature per l’avventura, dalle biciclette agli equipaggiamenti da campeggio.

Spaziosa e versatile, ideale per trasportare attrezzature per l’avventura, dalle biciclette agli equipaggiamenti da campeggio. Edizione limitata: Solo 4.806 unità, in onore dell’altezza del Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi.

Un Inno all'Esplorazione Sostenibile

Questa collaborazione tra Jeep e The North Face non riguarda solo il prodotto, ma una visione condivisa per un futuro più sostenibile. Eric Laforge, Head of Jeep Brand per la regione Enlarged Europe, ha sottolineato come la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sia il simbolo di una nuova era dell'esplorazione: "Lavorando insieme, abbiamo creato un veicolo che unisce il meglio di entrambi i mondi, offrendo un’esperienza di guida avventurosa e sostenibile".

Anche Mariano Alonso, General Manager di The North Face EMEA, ha elogiato questa collaborazione, ricordando come il Monte Bianco sia stato un punto di riferimento per gli alpinisti di tutto il mondo, e ora lo è anche per questa edizione speciale della Jeep Avenger 4xe.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta una perfetta fusione di innovazione, prestazioni e design sostenibile. Questa edizione limitata incarna la passione per l’avventura e la libertà, rendendola il veicolo ideale per gli esploratori moderni che desiderano scoprire il mondo in modo responsabile.