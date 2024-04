Jeep Avenger: leader nel mercato dei B-SUV elettrici

Nel contesto attuale del mercato automobilistico, Jeep® si distingue come uno dei brand più performanti,

registrando un incremento notevole nelle vendite che la porta a conquistare una quota di mercato dell'4,31% in Italia nel mese di marzo. Questo successo la posiziona all'ottava posizione nel ranking assoluto, sottolineando il crescente interesse verso la gamma di SUV Jeep da parte degli automobilisti italiani. Un interesse che si alimenta dalla costante evoluzione del brand verso la libertà a zero emissioni, come dimostrato dall'apertura straordinaria di tutti gli showroom Jeep in Italia nel weekend del 13 e 14 aprile.

Al centro di questo successo c'è Jeep® Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, che si impone come il B-SUV elettrico più venduto nel primo trimestre del 2024. La sua popolarità non si limita al solo segmento B-SUV ma si estende a tutto il mercato, piazzandosi sul podio considerando tutti i segmenti di auto. Creato in Italia e prodotto in Europa, l'Avenger incarna il DNA di Jeep in un formato compatto di 4,08 metri. Offre una combinazione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia, rendendolo il veicolo ideale per le esigenze dei clienti europei, sia per la guida urbana che per le avventure off-road.

L'impegno di Jeep® verso la sostenibilità si evidenzia anche nella diversificazione dei propulsori offerti per l'Avenger, che vanno dal modello puramente elettrico, capace di garantire un'autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP, a versioni con motore a benzina e ibride, queste ultime progettate per ottimizzare l'efficienza e ridurre le emissioni di CO2.

Parallelamente, il modello Jeep Renegade si conferma leader tra i B-SUV ibridi plug-in con la versione 4xe, e si rinnova nel Model Year 2024 introducendo miglioramenti significativi in termini di tecnologia e connettività. L'intera gamma Renegade, dal modello base all'esclusivo allestimento Summit, è stata arricchita con caratteristiche che elevano ulteriormente lo standard di comfort e sicurezza, rendendola una scelta ancora più attraente per gli automobilisti.

Il successo di Jeep® nel mercato italiano riflette la capacità del brand di adattarsi e anticipare le esigenze dei consumatori, offrendo veicoli che combinano innovazione, sostenibilità e prestazioni. Con il continuo impegno verso la diversificazione della propria gamma e l'introduzione di tecnologie all'avanguardia, Jeep® si posiziona come leader indiscusso nel settore, promettendo di mantenere il suo slancio nel mercato per gli anni a venire.