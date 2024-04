Kia, l’artista Richard Boyd-Dunlop firma il Camouflage del pick up Tasman

Kia Motors ha introdotto un approccio completamente nuovo al design dei veicoli con il lancio del Kia Tasman, il suo primo pick-up nel competitivo segmento C.

Con un audace colpo di scena, la casa automobilistica ha presentato un camouflage unico per il Tasman, intitolato "The Path Never Taken", che rimarrà in uso fino al suo debutto ufficiale nel 2025.

Il design è frutto della collaborazione con Richard Boyd-Dunlop, rinomato artista di origini australiane e neozelandesi. Il camouflage non solo serve a nascondere i lineamenti specifici del modello prima del lancio, ma racconta anche una storia. Ispirato dai vasti e vari paesaggi australiani, il design riflette un percorso di esplorazione e avventura, temi cari sia all'artista che alla filosofia di Kia.

Boyd-Dunlop descrive il suo lavoro come un omaggio alla terra e al mare, con elementi che rappresentano sia l'aspra terra dell'interno dell'Australia che le sue iconiche coste surfiste. Questa fusione artistica di elementi naturali si riflette nelle tonalità infuocate dell'entroterra e nel profondo blu del mare, offrendo una narrazione visiva della cultura australiana.

Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, ha sottolineato l'importanza del nuovo design: “Attraverso 'The Path Never Taken', il Tasman non è solo un mezzo di trasporto, ma un invito a scoprire l'ignoto, a esplorare nuovi territori e vivere avventure indimenticabili. È questo spirito di avventura che vogliamo che i nostri clienti sperimentino ogni volta che si mettono al volante di un Tasman”.

Il debutto globale di Tasman è atteso con grande interesse e si prevede un lancio graduale nei mercati chiave tra cui Corea, Australia, Africa e Medio Oriente. Con le sue prestazioni affidabili e il design versatile, il Tasman è posizionato per soddisfare non solo le esigenze lavorative, ma anche per accompagnare gli appassionati nelle loro avventure più estreme.

Per celebrare questo lancio innovativo, Kia ha anche realizzato un cortometraggio che esplora il processo creativo di Boyd-Dunlop, offrendo agli spettatori uno sguardo esclusivo sui dettagli e le ispirazioni dietro al rivoluzionario design del Tasman.

Con l'imminente lancio del Tasman, Kia dimostra ancora una volta il suo impegno nel combinare funzionalità con un design straordinario, promettendo di ridefinire le aspettative nei confronti del tradizionale pick-up.