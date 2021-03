Kia: le prime iimagini della EV6 100% elettrica

Kia Corporation ha svelato oggi le prime immagini ufficiali del rivoluzionario modello '"EV6", la prima automobile costruita sulla nuova piattaforma (Electric-Global Modular Platform o E-GMP) sviluppata appositamente per i veicoli a trazione elettrica alimentati esclusivamente da un pacco batterie (BEV).

Il rivoluzionario modello EV6 è il primo ad esibire il nuovo logo di Kia ed è il primo a dare forme concrete alla nuova filosofia di design, interpretando al meglio la crescente attenzione di Kia verso l’elettrificazione.

“EV6 esprime al meglio la mission del nostro brand slogan "Movement that inspires" e della nostra nuova filosofia di design. Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione, andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un’esperienza unica nella sua semplicità - ha dichiarato Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Global Design Center - Il nostro obiettivo è quello di trasmettere nella vita di tutti i giorni l’esperienza del nostro brand, creando veicoli elettrici dal carattere forte, originali e accattivanti".

Kia annuncia la nuova strategia per la denominazione delle auto a trazione esclusivamente elettrica di nuova generazione

La nuova generazione di automobili a trazione totalmente elettrica, basata sulla piattaforma dedicata E-GMP, verrà denominata seguendo un’inedita nomenclatura. Il nuovo approccio è volto ad introdurre maggiore semplicità e uniformità nella denominazione dei modelli EV di Kia in tutti i mercati del mondo.

Tutti i prossimi BEV (le auto a trazione elettrica alimentate da una batteria) di Kia inizieranno con il prefisso "EV" che facilita il riconoscimento dei prodotti Kia a trazione esclusivamente elettrica. A questo acronimo viene aggiunto un numero che corrisponde al segmento di appartenenza all’interno della gamma dei veicoli elettrici.

Pensato e sviluppato per interpretare al meglio il nuovo slogan del marchio Kia, "Movement that inspires", EV6 farà il suo debutto mondiale nel primo trimestre del 2021.