Kia svela la nuova berlina compatta K4 next-generation

Kia ha colpito ancora, presentando la nuova berlina compatta K4 al New York International Auto Show 2024,

segnando un momento decisivo nel segmento delle compatte. La quarta generazione della K4 emerge come un concentrato di tecnologia e prestazioni, definita da un design audace e dotazioni all'avanguardia.

Steven Center, COO ed EVP di Kia America, esprime l'entusiasmo dell'azienda per questo lancio, sottolineando l'impegno di Kia nel superare le aspettative dei clienti con berline sportive ad alte prestazioni e tecnologicamente avanzate. La K4 non fa eccezione, proponendosi come una berlina di nuova generazione che promette di ridefinire gli standard del segmento.

Al centro dell'offerta della K4 ci sono le sue prestazioni dinamiche, garantite da motorizzazioni turbo e da una sospensione posteriore multi-link standard sulle versioni GT-Line, che assicurano un'esperienza di guida eccitante. Ma non è tutto: Kia ha prestato grande attenzione anche agli aspetti tecnologici e di comfort, introducendo di serie sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), connettività senza limiti con Apple CarPlay e Android Auto wireless, e un'ampia gamma di servizi digitali.

Il design esterno della K4, che si ispira ai principi di "Opposites United" di Kia, presenta proporzioni audaci e un'attenzione particolare ai dettagli. Con una lunghezza di 4,71 m e una larghezza di 1,85 m, la K4 si posiziona come la berlina compatta più spaziosa del segmento, offrendo ampio spazio per le gambe e la testa dei passeggeri posteriori.

All'interno, la K4 alza l'asticella con una strumentazione digitale quasi 30 pollici, integrata di serie, che rappresenta una novità nel segmento delle berline compatte. Il sistema operativo avanzato Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con aggiornamenti over-the-air (OTA) proietta le informazioni su un ampio display, rendendo l'esperienza di guida e la connettività a bordo senza precedenti.

In termini di sicurezza, la K4 amplia il pacchetto di sistemi ADAS di serie, aggiungendo ulteriori livelli di protezione per i passeggeri. Dall'Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) al Forward Collision Avoidance 1.5 (FCA-1.5), ogni aspetto della guida è stato progettato per garantire la massima sicurezza a bordo.

Con cinque livelli di allestimento disponibili negli Stati Uniti, dalla LX alla GT-Line Turbo, la Kia K4 si propone come una scelta irresistibile per chi cerca una berlina compatta che non fa compromessi su tecnologia, prestazioni e design. Con la nuova K4, Kia dimostra ancora una volta il suo impegno nel superare le aspettative, offrendo un veicolo che è tanto innovativo quanto accessibile.