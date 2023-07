Kia vendite record a livello mondiale nel primo semestre 2023

Kia Corporation ha annunciato oggi i risultati di vendita globale del primo semestre e di giugno 2023.

Da gennaio a giugno 2023, Kia ha registrato vendite totali a livello mondiale pari a 1.575.920 unità, registrando i risultati di vendita più alti di sempre nel primo semestre. Ciò rappresenta un aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Al di fuori della Corea, le vendite sono aumentate del 10,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1.281.067 unità. Nel mercato coreano, Kia ha registrato vendite per 292.103 unità, con un aumento dell'11,5% rispetto all'anno precedente.

Il precedente miglior risultato di vendita del primo semestre di Kia risale al 2014, quando furono vendute in totale 1.546.850 unità. All'epoca erano state vendute 1.328.086 unità al di fuori della Corea e 218.764 unità in Corea (※ Sales based on shipments, wholesale figures have been implemented since 2017).

I SUV di Kia hanno guidato il forte slancio delle vendite dell'azienda nel 2023, con Sportage e Seltos che hanno venduto rispettivamente 260.485 e 157.188 unità. A seguire Sorento con 115.644 unità.

Vendite fuori dalla Corea. Escludendo gli “special purpose vehicles”, le vendite di Kia al di fuori della Corea nel primo semestre del 2023 sono aumentate del 10,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 1.281.067 unità vendute.

Kia ha registrato una forte performance a livello globale, registrando anche i più alti risultati di vendita del primo semestre in zone chiave, tra cui gli Stati Uniti, l'Europa e l'India.

Nella prima metà del 2023, Kia ha venduto 415.708 unità negli Stati Uniti, 318.753 unità in Europa e 136.108 unità in India.

I precedenti record di vendita del primo semestre per ciascuna regione erano 358.091 unità (Stati Uniti, 2015), 280.993 unità (Europa, 2022) e 121.823 unità (India, 2022).

Kia Sportage ha guidato le vendite anche al di fuori della Corea, registrando 224.401 unità. Lo Sportage è stato seguito dal SUV Seltos, che ha venduto 130.244 unità e dalla berlina K3 (nota anche come Forte fuori dalla Corea), che ha venduto 100.781 unità.

Vendite in Corea. Nel primo semestre del 2023, Kia ha venduto 292.103 unità, esclusi gli “special purpose vehicles”, con un aumento dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si tratta del più alto risultato di vendita del primo semestre in Corea, con il precedente record di 278.384 unità nella prima metà del 2021.

Da gennaio a giugno 2023, il monovolume Carnival ha raggiunto il massimo delle vendite in Corea con 39.350 unità vendute. Seguono Sorento e Sportage, che hanno venduto rispettivamente 36.558 e 36.084 unità.

Giugno 2023 – risultati di vendita globaliNel solo mese di giugno 2023, Kia ha registrato vendite globali totali di 278.256 unità, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I SUV dell'azienda hanno guidato le vendite di giugno, con Sportage che ha venduto 49.869 unità. Seguono Seltos e il SUV Sorento, che hanno venduto rispettivamente 25.028 e 21.380 unità nel giugno 2023.

Le vendite al di fuori della Corea sono aumentate del 5,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 226.631 unità. Nei mercati al di fuori della Corea, Sportage ha guidato lo slancio delle vendite con 43.451 unità vendute. Lo Sportage è stato seguito dal SUV Seltos, che ha venduto 19.804 unità e dalla berlina K3 che ha venduto 17.939 unità.

Nel mercato coreano, Kia ha registrato 51.002 unità, con un aumento del 13,3% rispetto all'anno precedente. Sorento ha guidato le vendite di veicoli passeggeri del marchio nel mercato nazionale, con 6.978 unità. Seguono Sportage e la monovolume Carnival con vendite di 6.418 unità e 6.358 unità ciascuno.

I record di vendita di Kia nella prima metà del 2023 riflettono la forte domanda dei clienti globali e la crescente competitività di Kia sul mercato mondiale. L'azienda prevede che la propria gamma di modelli sarà ulteriormente rafforzata con il nuovo EV9, il primo SUV elettrico a tre file di sedili dell'azienda, che sarà presto lanciato sui mercati globali.