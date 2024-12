L’intelligenza artificiale spinge le monoposto elettriche di DS Performance ai massimi livelli

L’intelligenza artificiale si conferma una tecnologia chiave nel motorsport, e DS Performance – la divisione competizioni di DS Automobiles – ne sfrutta il pieno potenziale per eccellere nel Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E.

Con due doppi titoli mondiali e 51 podi, di cui 15 vittorie, il team ha integrato l’intelligenza artificiale come pilastro strategico per spingere i limiti delle sue monoposto 100% elettriche.

Gli ingegneri di DS Performance hanno sviluppato modelli di intelligenza artificiale, spesso definiti "sensori virtuali", per stimare in tempo reale valori fisici essenziali alla dinamica delle vetture. Questi sistemi, implementati a bordo delle monoposto, lavorano in sinergia con i sensori fisici tradizionali per fornire un’analisi dettagliata e immediata delle prestazioni.

Uno degli ambiti in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale è la gestione energetica della batteria, elemento fondamentale nelle competizioni di Formula E. Grazie a questi strumenti, il team può monitorare e analizzare i dati di gara, ottimizzando le strategie in tempo reale. L’intelligenza artificiale elabora inoltre informazioni da fonti esterne, come i display che mostrano l’energia residua, rendendole immediatamente fruibili per gli ingegneri del team.

Eugenio Franzetti, DS Performance Director, sottolinea il valore dell’innovazione nel DNA del marchio:

"DS Performance è sempre stata sinonimo di tecnologia all'avanguardia. L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante dei nostri programmi di ricerca e sviluppo. La Formula E richiede soluzioni innovative che i nostri ingegneri padroneggiano perfettamente, dimostrando il nostro impegno verso l’eccellenza tecnologica. Inoltre, DS Automobiles è stato il primo marchio al mondo a integrare l’intelligenza artificiale ChatGPT di serie, una vera rivoluzione nel settore automotive."

Con il suo partner PENSKE AUTOSPORT, DS Performance è attualmente impegnata nella Stagione 11 della Formula E, continuando a puntare all’eccellenza. L’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca della perfezione, dimostrando come l’innovazione possa tradursi in risultati concreti su pista e fuori.