La BMW Concept Touring Coupé debutta sul lago di Como

Bmw sceglie il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, per svelare in anteprima mondiale la Concept Touring Coupé.

La due posti chiusa, sviluppata per la produzione unica, continua la tradizione della leggendaria BMW classici: un simbolo senza tempo di libertà su quattro ruote e la gioia di viaggiare insieme.

BMW Design ha reinventato la tradizionale forma della carrozzeria di un'elegante auto sportiva, conferendo al veicolo un concetto di shooting brake. All'interno, le superfici in pelle lavorate con precisione dal produttore italiano Poltrona Frau creano un ambiente lussuoso. Il vano dietro i sedili offre ampio spazio per riporre i bagagli per viaggi spontanei; anche il bagaglio stesso è stato realizzato esclusivamente su misura presso la pelletteria Schedoni di Modena.

Modello unico nel suo genere che rende omaggio al fascino senza tempo dell'auto.

La BMW Concept Touring Coupé realizzata a mano, unica nel suo genere, unisce un concetto di carrozzeria ricco di tradizione con la tecnologia di un'auto sportiva moderna e purista. Le sue proporzioni e il nome ricordano la BMW 328 Touring Coupé che vinse la gara di durata Mille Miglia nel 1940. La funzionalità del concetto di shooting-brake è un cenno alle varianti del modello BMW Serie 02 dei primi anni '70, che presentavano la scritta "Touring ” nel loro nome per distinguerli dalle berline. Lo stile dei sigilli sulla parte posteriore e all'interno di questo veicolo unico è stato ispirato dall'iscrizione del modello di questo storico predecessore. La BMW Concept Touring Coupé è alimentata dal motore a sei cilindri in linea caratteristico del marchio, con caratteristiche prestazionali e raffinatezza che confermano il suo status di simbolo di puro e genuino piacere di guida.