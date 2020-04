La Concessionaria PEUGEOT Ponginibbi dona due 2008 all’AUSL di Piacenza

La Concessionaria PEUGEOT Ponginibbi, assieme a Matelda s.r.l. e LPR s.r.l., ha donato due PEUGEOT 2008 al 118 AUSL di Piacenza per supportare attivamente le unità speciali di continuità assistenziale, ovvero le equipe sanitarie che si recano direttamente nelle abitazioni per curare gli infetti e prevenire gli stadi più critici della malattia da COVID-19. La consegna dei due veicoli è stata fatta presso la sede del Pronto Soccorso di via Anguissola a Piacenza, direttamente nelle mani del Dott. Baldino, Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza. Le auto verranno modificate con sirene, catarifrangenti, adesivi e sistemi di radiocomunicazione per renderle subito distinguibili ed operative a breve.

Giacomo Ponginibbi (titolare Concessionaria Ponginibbi): “Riteniamo che il lavoro che abbiamo visto iniziare dal professor Cavanna e che il territorio piacentino ci ha detto di voler proseguire ed ampliare sia fondamentale per riuscire a sconfiggere questa malattia che sta diventando un incubo per i tanti malati che ha già contagiato in tutto il mondo. Abbiamo ritenuto giusto aiutare con un gesto concreto la nostra Città e la provincia di Piacenza che, purtroppo, rimane la seconda provincia più colpita per numero di casi in rapporto agli abitanti. Vogliamo aiutare i nostri concittadini in difficoltà ed agevolare il lavoro delle squadre sanitarie che stanno mettendo anima e cuore in questa attività domiciliare davvero preziosa.”

Salvatore Internullo (Direttore PEUGEOT Italia): “Siamo orgogliosi di gesti di questo tipo da parte di nostre Concessionarie che danno il loro contributo alla lotta a questo virus invisibile. Il radicamento sul territorio della Concessionaria Ponginibbi viene confermato anche questa volta in un momento così difficile per il territorio in cui è presente da tanto tempo e con grande attenzione per il Cliente.”