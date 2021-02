La ripartenza sarà green, trainata dalla mobilita’ elettrica

La ripartenza sarà green, tra efficientamento energetico e mobilità elettrica. È quanto emerso dagli Axpo green energy solutions talks, evento che si proponeva di raccontare i cambiamenti nel mondo dell’energia, le nuove frontiere del green e della sostenibilità, organizzato da Axpo Italia, tra i maggiori player nel campo dell’energia, terza in Italia nel mercato libero, che ha visto, tra l’altro, la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo industriale. Ne è emerso che el prossimo futuro, seppur ancora incerto, si apriranno importanti opportunità legate proprio al green, all’efficientamento energetico, alla transizione verso le rinnovabili e alla sostenibilità che vede la mobilità elettrica in forte crescita.

Essere pronti per coglierle in pieno è la grande sfida per lo sviluppo dell’industria e dell’economia. “Gran parte delle risorse del Recovery Plan andrà nel macrosettore ‘rivoluzione verde e transizione energetica’, un grande ombrello in cui rientrano la proroga del superbonus, la crescita di rinnovabili, la mobilità sostenibile ed economia circolare. Farsi trovare pronti cogliendone le opportunità e massimizzandone gli effetti sul futuro è una sfida e una responsabilità che riguarda tutti”, spiega Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia.

Gli Axpo green energy solutions talks sono stata anche l’occasione per fare il punto sulla mobilità sostenibile e sui suoi prossimi e importanti sviluppi. Lo scenario di partenza, quello attuale, è stato analizzato nella nuova edizione del Libro Bianco sulla mobilità elettrica realizzato da Axpo in collaborazione con Start Magazine e presentato nel corso dei talks. “Questa nuova edizione del Libro Bianco sulla mobilità elettrica presenta un elemento di novità - commenta Michele Guerriero, Direttore Editoriale di Start Magazine che ha redatto il Libro in col-laborazione con Axpo Italia -. Ci troviamo per la prima volta di fronte ad un fenomeno, quello dell'auto elettrica, che sta diventando una vera e propria opzione di mercato. Non siamo più in presenza di una scelta di una sparuta minoranza, ma si può iniziare a guardare a questo nuovo elemento come ad un fattore industriale vero e proprio. Molta è la strada da fare, però, ad iniziare dall'implementazione dell'infrastruttura di ricarica”.

Le prospettive di crescita sono tante e la conferma arriva da Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia: “Per il Gruppo Volkswagen il futuro è elettrico. Non si tratta di una scommessa, ma di una scelta ben ponderata e di una tecnologia che rappresenta la migliore opzione, in termini di efficienza e sostenibilità, per raggiungere i target climatici. L’obiettivo è rendere l’e-mobility accessibile a tutti, ma per farlo non è sufficiente concentrarsi sul prodotto: serve un lavoro di squadra, con la collaborazione di tutti i player coinvolti, per una crescita costante e strutturata, che tenga conto di tutti gli aspetti necessari, dal supporto istituzionale, alle infrastrutture di ricarica, fino alla comunicazione chiara”.

“Nelle città non c'è alternativa all’elettrico - ammonisce Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E -. La crescita delle immatricolazioni dei veicoli elettrici è impressionante nonostante il lockdown ma dobbiamo spingere il più possibile sulle infrastrutture di ricarica. Abbiamo tanti punti, ma vanno incrementati e distribuiti al meglio. La mobilità elettrica è il presente e un'opportunità che non possia-mo perdere come Paese”.

RMMedia