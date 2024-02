Lamborghini e Bologna FC 1909 Femminile, sponsorizzazione fino al 2025

Automobili Lamborghini ha annunciato una nuova partnership con la squadra femminile del Bologna FC 1909, estendendo il suo impegno nel sostegno allo sport fino a giugno 2025.

L' accordo di sponsorizzazione non solo rafforza la storica collaborazione tra Lamborghini e il club di Bologna ma segna anche un passo importante verso la promozione della parità di genere nello sport.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso il prestigioso Museo Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, ha visto la partecipazione dell'intera delegazione della prima squadra femminile di Bologna, inclusi giocatrici e staff tecnico. Durante l'evento, le atlete hanno avuto l'opportunità di immergersi nella storia dell'iconica casa automobilistica, ammirando da vicino le leggendarie supersportive e sperimentando l'adrenalina della guida al volante delle potenti Lamborghini Urus.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase della collaborazione: "Accogliere la squadra femminile del Bologna FC nella nostra famiglia è un onore. Questa partnership riafferma il nostro impegno verso i valori di diversità, equità e inclusione, pilastri fondamentali della nostra strategia aziendale per stimolare l'innovazione sociale e lo sviluppo."

L'investimento di Lamborghini nel calcio femminile è un chiaro segnale dell'importanza crescente di questo settore nello sport e nella società. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna FC 1909, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Lamborghini non solo riconosce il valore del calcio femminile ma contribuisce attivamente alla sua crescita e alla lotta contro gli stereotipi di genere, dimostrando un impegno tangibile verso la parità nel mondo dello sport."

Gianni Fruzzetti, coordinatore del Settore Femminile, ha ribadito il significato di questa partnership per la squadra: "Avere il supporto di un brand di eccellenza globale come Lamborghini è motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione non solo valorizza il nostro impegno ma ci pone in una posizione privilegiata per accelerare lo sviluppo del calcio femminile, promettendo un futuro brillante per le nostre atlete."

La partnership tra Lamborghini e Bologna FC 1909 rappresenta un modello virtuoso di come le aziende possano sostenere lo sport femminile, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e paritario. Con questa alleanza, Lamborghini e Bologna FC non solo celebrano la passione per lo sport ma anche l'impegno verso un futuro in cui la diversità e l'uguaglianza siano valori condivisi e rispettati.