Lamborghini e Orlebar Brown: presentano una capsule Collection per l'estate 2024

La fusione tra l'arte della progettazione automobilistica e l'eleganza sartoriale prende forma in una nuova capsule collection, frutto della collaborazione tra due marchi iconici: Automobili Lamborghini e Orlebar Brown.

Il 2 agosto 2024 segna il lancio di una linea esclusiva di abbigliamento mare che incarna il meglio di entrambi i mondi. Questa collezione non è solo un tributo alla bellezza e alla potenza delle vetture Lamborghini, ma rappresenta anche la quintessenza dello stile sofisticato di Savile Row, la storica via londinese della sartoria.

Il punto di partenza di questa collaborazione è stato il comune impegno per l'eccellenza nel design, la cura meticolosa dei dettagli e un'attenzione crescente verso la sostenibilità. La capsule collection si distingue per l'uso di colori vivi e tonalità iconiche, capaci di evocare l'essenza dei modelli Lamborghini, uniti a eleganti nuance scure che conferiscono un tocco di classe senza tempo.

La collezione include un'ampia gamma di capi che spaziano dai costumi da bagno, tra cui i classici shorts sartoriali di Orlebar Brown e il nuovo modello Bulldog Drawcord con coulisse, fino a camicie e pantaloni resort, polo, T-shirt e teli mare di lusso. Ogni pezzo è impreziosito dal doppio logo dei due brand e da dettagli unici come le silhouette dorate dei terminali. Particolare attenzione è stata dedicata al design esagonale, un tratto distintivo di Lamborghini, che arricchisce polo, T-shirt e la camicia in spugna bicolore Howell, oltre al telo mare che completa la linea.

Un altro elemento chiave della collezione è il mix innovativo di stampe e motivi jacquard che richiamano il leggendario pattern esagonale degli scarichi e delle prese d'aria delle vetture Lamborghini. Questo tocco di design conferisce un aspetto esclusivo e inconfondibile ai capi, facendo sì che ogni cliente possa portare con sé un pezzo del DNA Lamborghini durante le sue giornate estive.

La collaborazione tra Automobili Lamborghini e Orlebar Brown è prevista per durare tre anni, con nuove collezioni programmate per le estati del 2025 e del 2026. La prima collezione è già disponibile dal 2 agosto 2024 negli store fisici e online di Orlebar Brown, presenti in località come Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Emirati Arabi Uniti e Australia. Inoltre, sarà possibile trovare i capi presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, nonché presso lo store di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese e sul sito lamborghinistore.com.

Questa collaborazione non solo segna un importante passo per entrambi i marchi, ma offre anche ai loro clienti un’opportunità unica di vivere un’estate all’insegna del lusso, dell’eleganza e dello stile, riflettendo la perfetta sintesi tra la potenza automobilistica di Lamborghini e l'eleganza senza tempo di Orlebar Brown.