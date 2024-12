Lancia al Salone di Bruxelles 2025: Ypsilon Rally4 HF e Nuova Ypsilon, il Rinascimento continua

Dal 11 al 19 gennaio, la 101esima edizione del Salone di Bruxelles vedrà il marchio Lancia al centro della scena con un'esposizione che celebra il suo "Rinascimento".

Riflettori puntati su due pilastri strategici: la Ypsilon Rally4 HF, progettata per il motorsport, e la Nuova Ypsilon, disponibile in versioni Ibrida ed Elettrica, simbolo della nuova direzione tecnologica e stilistica del brand.

Ypsilon Rally4 HF: il futuro del motorsport secondo Lancia

Il debutto della Ypsilon Rally4 HF segna il ritorno di Lancia nel mondo delle competizioni. Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, trazione anteriore e trasmissione meccanica a 5 marce, questa vettura è ideale per i giovani piloti che aspirano a dominare le piste. La sua partecipazione al "Trofeo Lancia Rally", con un montepremi di 300.000 euro, offrirà al vincitore la possibilità di competere nel Campionato Europeo Rally 2026 con il supporto del team ufficiale Lancia Corse HF, guidato dall’esperto Eugenio Franzetti.

La supervisione di Miki Biasion, icona del motorsport e due volte campione del mondo, ha garantito che la Rally4 HF fosse non solo performante, ma anche un ponte tecnologico verso i modelli di serie. Biasion stesso sarà presente a Bruxelles per inaugurare la vettura, regalando un momento carico di emozione ai fan.

Nuova Ypsilon: tecnologia e design al top del segmento

Accanto alla Rally4 HF, la Nuova Ypsilon rappresenta il lato premium e sostenibile del brand. Disponibile in tre versioni (base, LX e CASSINA), si distingue per interni curati e ispirati all'home feeling, un design raffinato che richiama la tradizione e tecnologie all’avanguardia. Tra queste, spicca il sistema S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che semplifica l’interazione con l’auto.

La versione ibrida è equipaggiata con un motore 1.2 L da 100 CV e tecnologia 48V, garantendo efficienza e versatilità. L’opzione elettrica, invece, punta su prestazioni di alto livello: un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh assicurano fino a 403 km di autonomia e una ricarica rapida di soli 24 minuti per passare dal 20% all’80%.

Il Rinascimento di Lancia passa anche dall’internazionalizzazione

Il ritorno del marchio in Belgio-Lussemburgo è stato celebrato con l’apertura di dieci showroom e 14 centri di assistenza, parte di una strategia che prevede 70 concessionari in tutta Europa entro il 2025. Questo processo di espansione mira a rafforzare la presenza di Lancia in mercati chiave come Francia, Spagna e Germania, sostenuto da una corporate identity che punta su qualità, sostenibilità e innovazione.

Con il debutto della Ypsilon Rally4 HF e l’esposizione della Nuova Ypsilon, Lancia ribadisce il proprio ruolo di protagonista nel segmento premium. Tradizione e innovazione si fondono per proiettare il marchio verso un futuro elettrificato e sostenibile, in linea con le esigenze del mercato europeo.