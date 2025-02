Lancia protagonista al Rally Racing Meeting 2025: in mostra quattro modelli storici dall’Heritage Hub

Il mondo delle corse si accende a Vicenza con il Rally Racing Meeting 2025, l’evento che celebra la storia e il futuro del motorsport.

Dal 8 al 9 febbraio, la Fiera di Vicenza ospita la quinta edizione della kermesse, organizzata dal due volte campione del mondo rally Miki Biasion. Il cuore dell’evento sarà l’esclusiva esposizione di modelli Lancia che hanno lasciato il segno nelle competizioni dal 1920 ad oggi.

Tra le vetture più attese, quattro esemplari provenienti dalla collezione Stellantis Heritage, normalmente custoditi presso l’Heritage Hub di Mirafiori. A calcare la scena saranno la leggendaria Lancia Stratos HF Alitalia del 1974, la Lancia D50 F1 del 1954, la Lancia D25 del 1954 e la rivoluzionaria Lancia ECV2 del 1988. Accanto a queste storiche regine della velocità, il pubblico potrà ammirare anche i nuovi modelli da competizione del brand, come la Ypsilon Rally 4 HFe la Ypsilon HF da 280 CV, a testimonianza dell’intramontabile legame di Lancia con il mondo delle corse.

I capolavori di Lancia: dal mito della Stratos alla futuristica ECV2

Lancia Stratos HF Alitalia (1974): la regina del rally

Impossibile non restare affascinati dalla Lancia Stratos HF Alitalia, icona indiscussa del mondo rally. Con il suo design firmato Bertone e il potente motore Ferrari V6 da 2,4 litri, la Stratos dominò la scena internazionale vincendo tre titoli mondiali consecutivi dal 1974 al 1976. L’esemplare esposto a Vicenza è quello che si aggiudicò il Rally del Portogallo nel 1976 e si classificò secondo al Rally di Monte Carlo nel 1977. La sua livrea bianco-rosso-verde firmata Alitalia è ancora oggi simbolo di un’epoca d’oro per Lancia nei rally.

Lancia D50 F1 (1954): il sogno infranto della Formula 1

Nata dall’ambizione di Lancia di entrare nel mondo della Formula 1, la D50 F1 del 1954 fu progettata da Vittorio Jano con un’innovativa configurazione aerodinamica. Dotata di un motore V8 da 2,5 litri e serbatoi laterali per migliorare la distribuzione del peso, la monoposto fu protagonista di successi come il Gran Premio di Napoli e il Gran Premio del Valentino. Dopo il ritiro di Lancia dalla F1 nel 1955, la D50 venne ceduta alla Ferrari, che ne sviluppò una versione con cui Juan Manuel Fangio vinse il titolo mondiale nel 1956.

Lancia D25 (1954): la sportiva nata per vincere

Frutto dell’esperienza maturata con la D24, la Lancia D25 nasce nel 1954 per competere nelle gare endurance. Il suo motore V6 da 3.750 cm³, abbinato a una struttura alleggerita, le conferiva una potenza di 305 CV e una maneggevolezza straordinaria. Tra le competizioni più importanti in cui fu protagonista, spiccano il Tourist Trophy del 1954 e il Gran Premio di Oporto.

Lancia ECV2 (1988): l’avanguardia tecnologica mai scesa in gara

Progettata come evoluzione della Lancia ECV, la ECV2 (Experimental Composite Vehicle) del 1988 rappresentava il futuro del rally, grazie all’utilizzo di materiali compositi ultraleggeri. Con un peso ridotto del 20% rispetto alla Delta S4, era spinta da un 4 cilindri turbo da 1.759 cm³ capace di erogare 600 CV. Dotata di un sofisticato sistema di sovralimentazione a doppio turbocompressore, la ECV2 accelerava da 0 a 200 km/h in soli 9 secondi. Purtroppo, non ebbe mai l’occasione di gareggiare, a causa del ritiro di Lancia dal Mondiale Rally.

Lancia guarda al futuro con la Ypsilon Rally 4 HF e la Ypsilon HF

Oltre ai capolavori storici, il Rally Racing Meeting 2025 sarà l’occasione per vedere dal vivo i nuovi modelli sportivi di Lancia. La Ypsilon Rally 4 HF, pensata per i rally privati, e la Ypsilon HF da 280 CV, destinata alla strada, dimostrano che la vocazione sportiva del brand è più viva che mai. Per la loro messa a punto, Lancia si è affidata all’esperienza di Miki Biasion, due volte campione del mondo con la Lancia Delta negli anni ’80 e pilota italiano più vincente di sempre nei rally.

Grazie a dieci titoli mondiali rally, tre campionati endurance, una Mille Miglia e due Targa Florio, Lancia rimane il marchio più vincente della storia delle competizioni su quattro ruote. Con questa straordinaria esposizione, il Rally Racing Meeting 2025 celebra il passato glorioso del marchio e accende i riflettori su un futuro altrettanto emozionante.