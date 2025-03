Leasys e Stellantis rafforzano la mobilità sostenibile con il ri-noleggio dei veicoli

Leasys, società di mobilità di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, intensifica la sua collaborazione con Stellantis riaffermando l’impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare.

Il progetto si concentra sul ri-noleggio delle vetture a lungo termine, dando nuova vita ai veicoli a fine contratto attraverso un processo di ricondizionamento dedicato.

Le operazioni di riqualificazione vengono svolte all’interno del SUSTAINera Circular Economy Hub di Mirafiori, a Torino, in un’area di oltre 5.000 metri quadrati. Il processo prevede una verifica approfondita dello stato della vettura, seguita da interventi mirati sulla meccanica e sulla carrozzeria per garantirne le migliori prestazioni. I veicoli destinati al ri-noleggio vengono sottoposti a controlli periodici presso le officine autorizzate da Stellantis, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità per gli utilizzatori.

La partnership tra Leasys e Stellantis SUSTAINera si inserisce in una visione comune a sostegno dell’economia circolare. L’obiettivo è ridurre la domanda di nuove risorse, minimizzare gli sprechi e incentivare l’uso di veicoli ricondizionati nel noleggio a lungo termine. Questa soluzione rappresenta un vantaggio competitivo non solo per l’ambiente, ma anche per i consumatori, grazie a canoni di noleggio più accessibili senza compromettere la qualità del servizio.

Dal lancio della formula Leasys RE-USE nel 2023, oltre 1.500 clienti in Italia hanno scelto questa opzione, attratti dall’equilibrio tra convenienza economica e affidabilità garantita da Leasys. Il General Manager di Leasys Italia, Andrea Pertica, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel contesto della transizione ecologica, ribadendo il ruolo centrale dell’azienda nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità del futuro.

Anche Francesco Monaco, Direttore di SUSTAINera Europa, ha evidenziato come questa sinergia rappresenti un passo fondamentale per il settore automotive, contribuendo ad allungare la vita utile dei veicoli e ridurre l’impatto ambientale senza compromessi sulla qualità. Grazie a SUSTAINera, Stellantis offre un programma di ricondizionamento in grado di garantire prestazioni paragonabili a quelle dei veicoli nuovi, rafforzando così l’impegno del gruppo nella strategia di decarbonizzazione.

Leasys continuerà a investire in soluzioni di mobilità a basso impatto ambientale, promuovendo pratiche di economia circolare e garantendo un accesso sempre più sostenibile e conveniente alla mobilità del futuro.