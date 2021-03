Leasys Miles eletto Prodotto dell’Anno 2021

Leasys, già leader della classifica 2020 degli operatori di noleggio a lungo termine in Italia. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo il premio Prodotto dell’Anno* nella categoria Servizi auto con Leasys Miles, la prima formula di noleggio a lungo termine pay per use, ideale per chi fa un uso discontinuo dell’auto o la utilizza prevalentemente in città con basse percorrenze annuali.

L’ambito riconoscimento si aggiunge a quelli ottenuti negli scorsi anni per i prodotti Be Free e Noleggio Chiaro, premiati rispettivamente come Prodotto dell’Anno 2019 e 2020 nella medesima categoria. Giunto quest’anno alla 16esima edizione, “Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio basato sul voto di 12.000 consumatori italiani che, attraverso un’indagine online svolta da IRI, sono chiamati a eleggere i migliori prodotti dell’anno basandosi sul grado di innovazione e soddisfazione.

Leasys Miles è l’innovativa formula che unisce la flessibilità ai vantaggi del noleggio a lungo termine: presenta infatti un canone mensile molto snello, comprensivo dei primi 1.000 km di percorrenza, al quale si aggiunge un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi (9 centesimi al km per la formula standard). Il prodotto include l’assistenza stradale 24 ore su 24, la copertura RCA e Leasys I-Care, il servizio che consente di monitorare da remoto l’autovettura (gestibile anche tramite l’app Leasys Umove).

Oltre alle vetture con motore termico, Leasys Miles mette a disposizione degli utenti un’ampia selezione di veicoli hybrid e full electric dei brand del Gruppo Stellantis. Il prodotto è disponibile anche nella versione Plus (al costo di 18 centesimi al km, più il canone mensile) in cui è compresa la copertura furto e incendio, la copertura riparazione danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Siamo orgogliosi di aver vinto per il terzo anno consecutivo il premio Prodotto dell'Anno, in particolare con Leasys Miles, uno dei nostri prodotti di punta, in grado di rispondere al meglio alle sempre più diffuse esigenze di flessibilità da parte dei consumatori” ha dichiarato Alberto Grippo, CEO di Leasys S.p.A.. “Oltre ad essere una prova inconfutabile della capacità di Leasys di intercettare le reali necessità dei clienti, questo riconoscimento ci spinge a proseguire con ancor maggiore convinzione sulla strada dell’innovazione”.