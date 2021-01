Leasys presenta il nuovo BE FREE

Leasys prosegue il suo percorso all’insegna dell’innovazione e del rinnovamento: la società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, leader della mobilità in Italia e specializzata in soluzioni di mobilità a 360° in Europa, rinnova BE FREE, lanciando una nuova versione della formula di noleggio a lungo termine in Italia dedicata ai privati.

Leasys propone il nuovo BE FREE, uno dei suoi prodotti di punta, che diventa ancora più vantaggioso all’insegna della trasparenza e della flessibilità. Presentandosi con una nuova veste e nuovi plus, BE FREE punta a confermarsi il best seller della categoria in Italia (fu eletto Prodotto dell’Anno 2019 nella categoria Servizi auto) come in Europa, replicando il grande successo ottenuto fin dal lancio nel 2016, che lo ha portato a registrare oltre 15.000 contratti.

BE FREE è la soluzione di mobilità ideale per quanti vogliono sentirsi liberi davvero, a partire dal canone mensile fisso per tutta la durata del contratto, comprensivo dei principali servizi assicurativi, di assistenza e infomobilità, senza alcun anticipo da versare. E nel caso in cui si cambi idea, o cambino le esigenze di mobilità, BE FREE permette di restituire l’auto già dopo i primi 18 mesi senza dover pagare una penale di restituzione anticipata.

Inoltre, nella nuova versione BE FREE aggiunge un ulteriore vantaggio consentendo al Cliente la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione, con cui sarà possibile conoscere da subito il prezzo di un eventuale acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio.

Una formula resa ancora più trasparente e su misura, pensata per mettere al centro il cliente che può così scegliere se restituire l’auto in anticipo o comprarla a fine noleggio, per godere in libertà solo del piacere di guida.

BE FREE è disponibile sia nella formula base sia nella formula plus, che aggiunge ancora più flessibilità integrando le coperture per il furto, l’incendio e la riparazione danni, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. E con le formule BE FREE Hybrid ed Electric è possibile godere di tutti i vantaggi della E-Mobility Card, la card personale che ti permette di accedere ad una mobilità sostenibile e ricaricare il tuo veicolo gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store presenti sul territorio nazionale.

Con Be Free è possibile noleggiare ad esempio Fiat Tipo HB MY 21 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business a partire da 389€ al mese iva inclusa senza il versamento di alcun anticipo.