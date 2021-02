LeasysGO! il car sharing elettrico arriva in aereoporto

A poche settimane dall’lanciodi LeasysGO!, il primo car sharing sostenibile dedicato alla Nuova 500 elettrica, FCA Bank e la sua controllata Leasys puntano ad allargarne gli orizzonti e presentano il nuovo “servizio shuttle”, pensato per collegare Torino agli aeroporti di Milano Malpensa e Torino Caselle.

In particolare, con il “servizio shuttle”, sarà possibile noleggiare una delle Nuove 500 della flotta di LeasysGO! di Torino e raggiungere gli Aeroporti di Milano Malpensa e Torino Caselle, lasciando la vettura presso il Leasys Mobility Store dei due aeroporti, completamente elettrificati. Il servizio è disponibile non solo da Torino verso i due aeroporti ma anche viceversa, per il rientro da un viaggio.

La 500 elettrica con cui raggiungere Malpensa e Caselle potrà essere presa da qualsiasi punto all’interno del Comune di Torino. Il tutto senza alcun sovrapprezzo: il tempo necessario per percorrere l'intera tratta per l’aeroporto di Malpensa, della durata media di circa 90 minuti, e di circa 30 minuti per quello di Caselle, sarà conteggiato nei 120 minuti di plafond disponibili ogni mese al costo mensile di 19,99€; per chi avrà già utilizzato il plafond mensile, il costo sarà di 0,29€ al minuto, con un costo massimo giornaliero di 43,5€.

Dopo aver unito Torino all’aeroporto di Malpensa, LeasysGO! raggiungerà nel corso del 2021 anche la città di Milano, per poi toccare Roma, Valencia e Lione.