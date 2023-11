Lo Smart Manufacturing, elemento fondamentale dello Stellantis Production Way

Gli specialisti della produzione e gli esperti di tecnologia dell’Azienda hanno incontrato 64 fornitori e startup di tutto il mondo,

all’insegna del motto “We Win Together”, con l’intento di ascoltare ed eventualmente adottare soluzioni innovative in grado di ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dei prodotti, diminuire i costi e contribuire a creare una customer experience ai vertici del settore.

L’evento annuale, giunto all’ottava edizione, è stato denominato Factory Booster Day. L’iniziativa nasce dal basso ed è il frutto di un lavoro collettivo: gli stabilimenti hanno evidenziato 35 sfide in linea con gli obiettivi strategici e con il piano strategico Dare Forward 2030. Stellantis, adottando un procedimento unico nel suo genere, ha condiviso le sfide degli stabilimenti con i fornitori attuali e potenziali, comprese le startup e le università, lanciando un’“open call” con l’intento di selezionare le idee migliori.

Il processo è culminato con l’evento Factory Booster Day 2023 a Betim, in Brasile, dove le aziende selezionate hanno presentato 99 proposte, scelte tra quelle ritenute più meritevoli di approfondimento. I membri del team manufacturing di Stellantis di tutto il mondo hanno potuto assistere alle presentazioni e alle dimostrazioni anche da remoto, attraverso una piattaforma metaverse. I responsabili degli stabilimenti, se ritengono se che una determinata soluzione possa risolvere una loro problematica, sono incoraggiati ad avviare dei test pilota mirati. I risultati dei test vengono poi esaminati e condivisi da un Comitato per l’innovazione, guidato da tecnici e responsabili dello stabilimento. Le soluzioni che si rivelano efficaci nel risolvere le sfide emerse vengono implementate anche in altri stabilimenti di Stellantis in tutto il mondo.

Alcune delle sfide del Factory Booster Day 2023 riguardavano i seguenti temi:

Come migliorare le performance dei processi sfruttando l’intelligenza artificiale

Come creare un modello, misurare e gestire meglio il consumo energetico

Come rilevare materiale sfuso o corpi estranei in una batteria BEV

“In un’industria automobilistica in cui le problematiche e le opportunità sono svariate e straordinarie come mai prima d’ora, stiamo lavorando per costruire una solida rete che porterà nei nostri stabilimenti tecnologie innovative e soluzioni sempre più intelligenti”, ha dichiarato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “Questo grande evento annuale ci permette di migliorare tutti insieme la nostra efficienza e competitività, a vantaggio dei nostri clienti. Voglio ringraziare tutti i nostri partner commerciali che ci hanno fornito innovazioni su tutti i fronti”.

Le innovazioni precedentemente adottate dagli stabilimenti di Stellantis includono:

Saldatura high-tech di flange corte sulle portiere dei veicoli, per migliorare la qualità e la stabilità del pezzo saldato e ridurre i costi rispetto alla saldatura laser.

Strumento avanzato di visione computerizzata per assemblare i pezzi in una catena di montaggio in movimento. Gli algoritmi informatici consentono agli strumenti di seguire qualsiasi tipo di oggetto. Il sistema è facilmente integrabile in una linea di montaggio a costi contenuti.

Misurazione e gestione del consumo energetico in tempo reale con analisi basate sul cloud. Il sistema gestisce in modo proattivo l’utilizzo dell’energia per raggiungere gli obiettivi e rilevare le anomalie.

Nonostante l’eterogeneità delle problematiche affrontate durante il Factory Booster Day, quali la riduzione del consumo energetico o la garanzia di un prodotto privo di difetti, tutte ricoprono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030:

Diventare un’azienda a zero emissioni carboniche entro il 2038, con una percentuale di compensazione a una cifra per le emissioni rimanenti. Nel 2022, Stellantis ha ridotto dell’11% l’impatto ambientale della produzione degli scope 1 e 2 rispetto al 2021.

Ridurre i costi di produzione del 40% entro il 2030, grazie anche all’impiego di automazione, soluzioni digitali e intelligenza artificiale.

Ottenere una migliore qualità dei prodotti grazie all’ottimizzazione del rilevamento dei difetti, offrendo una customer experience ai vertici del settore.

Ottenere il riconoscimento di luogo di lavoro ideale, secondo parametri quali ergonomia, tutela di salute e sicurezza, nonché diversità e inclusione.