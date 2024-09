Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte Emirates Team New Zealand nonostante il maltempo a Barcellona

Luna Rossa si conferma inarrestabile anche sotto un cielo tempestoso, infliggendo una netta sconfitta al Defender Emirates Team New Zealand nella quinta giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup.

Nonostante le condizioni meteo proibitive, con fulmini e un vento incostante che hanno reso il campo di regata estremamente impegnativo, l’equipaggio italiano ha saputo gestire la gara con lucidità e determinazione, assicurandosi una vittoria fondamentale.

Il match #17, inizialmente ritardato a causa di un improvviso cambio di direzione del vento, si è subito rivelato una battaglia ad alta tensione. Luna Rossa ha preso il controllo fin dalla partenza, tagliando la linea con precisione e costringendo Emirates Team New Zealand a virare. Un errore cruciale dei neozelandesi, che hanno perso il controllo del timone durante la manovra, li ha fatti cadere dai foil, consegnando agli italiani un vantaggio prezioso.

Mentre Luna Rossa navigava con sicurezza, girando il primo cancello con 16 secondi di vantaggio, il team ha dovuto affrontare un campo di regata reso insidioso dai venti irregolari. La concentrazione dell’equipaggio è stata messa alla prova in ogni fase della gara, ma il team ha saputo mantenere il controllo, continuando a distanziare i rivali. A pochi metri dal traguardo, la svolta decisiva: Emirates Team New Zealand, in difficoltà nel mantenere la rotta, ha oltrepassato i confini del campo di regata di oltre 100 metri, incorrendo in una squalifica che ha sancito definitivamente la vittoria di Luna Rossa.

Questa prestazione impeccabile non solo rafforza la posizione di Luna Rossa nei Round Robin, ma dimostra anche la capacità del team di affrontare e vincere in condizioni estreme. La determinazione e la precisione mostrata oggi sottolineano ancora una volta la competitività e la preparazione dell’equipaggio italiano, che continua a inseguire con convinzione il sogno della Louis Vuitton Cup.

Con questa vittoria, Luna Rossa lancia un chiaro messaggio ai suoi avversari: il team italiano è pronto a lottare fino all’ultimo per raggiungere il traguardo finale, anche quando le condizioni meteo sembrano giocare contro.