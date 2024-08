Maserati celebra 110 anni di eccellenza a Monterey Car Week con il debutto di una nuova super sportiva

Maserati ha scelto la prestigiosa cornice della Monterey Car Week 2024 per celebrare il suo 110° anniversario,

mettendo in scena una serie di eventi che rendono omaggio alla sua storia e allo stesso tempo guardano al futuro dell'innovazione automobilistica. Tra le numerose iniziative previste, spicca la presentazione mondiale di una nuova super sportiva derivata dalla MC20, che sarà svelata a The Quail, A Motorsports Gathering, uno degli eventi più attesi della settimana.

Casa Maserati, situata nel cuore della Monterey Car Week, fungerà da quartier generale per il marchio, offrendo un'esperienza immersiva che mescola tradizione e modernità. Tra le proposte esclusive, i visitatori potranno ammirare la MC20 Tributo Modenese, un omaggio alla città di Modena, culla della Maserati, e la MC12 Special Edition, un modello che evoca il ricco retaggio sportivo del Tridente. Inoltre, la Casa accoglierà i visitatori con una selezione dei più recenti modelli della gamma Maserati, tra cui la linea 100% elettrica Folgore, e offrirà la possibilità di effettuare test drive privati.

L'evento clou della settimana sarà senza dubbio la presentazione della nuova super sportiva derivata dalla MC20, che farà il suo debutto mondiale a The Quail. Questo nuovo modello promette di incarnare al meglio lo spirito di Maserati, combinando prestazioni eccezionali con quel piacere di guida unico che ha reso celebre il marchio nel mondo. Accanto a questa novità, farà il suo debutto nordamericano la MC20 Icona, un'edizione limitata ispirata alla leggendaria MC12 Stradale, caratterizzata da una livrea esclusiva e dettagli unici.

Il 17 agosto, il circuito di Laguna Seca sarà teatro di un altro momento storico per Maserati: la consegna della prima unità della MCXtrema, la nuova ‘belva’ da corsa del marchio. Andrea Bertolini, Chief test driver di Maserati, accompagnerà il nuovo proprietario in un'esperienza in pista, mostrando le straordinarie capacità del motore Nettuno V6 3.0-L biturbo, prima di consegnare ufficialmente le chiavi della vettura.

La settimana si concluderà con la partecipazione di Maserati al Pebble Beach Concours d’Élégance, dove la nuova super sportiva, svelata a The Quail, sarà esposta sul prestigioso Concept Lawn. Questo evento rappresenta la chiusura ideale di una serie di celebrazioni che non solo onorano i 110 anni di storia del marchio, ma sottolineano anche la sua continua evoluzione e il suo impegno nell'innovazione.

Il design all'avanguardia e le performance di altissimo livello della nuova vettura saranno un sicuro richiamo per collezionisti e appassionati, mentre la presenza di Klaus Busse, Maserati Head of Design, in qualità di giudice onorario del ‘Best in Show’, conferma il ruolo di Maserati come protagonista assoluta nel panorama automobilistico mondiale.