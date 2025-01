Mazda Motor Italia rinnova le direzioni Sales e Communications

Mazda Motor Italia si prepara ad affrontare il 2025 con importanti cambiamenti organizzativi nelle sue direzioni chiave.

Dal 1° gennaio, infatti, alcune figure interne all'azienda ricopriranno nuovi incarichi strategici, mirati a rafforzare le attività commerciali e comunicative del marchio.

Erika Giandomenico, fino ad oggi PR and Press Manager, entra a far parte della Direzione Sales, After Sales & Dealer Development come Used Car & Fleet Account Manager. Una sfida ambiziosa per Giandomenico, che metterà a disposizione la sua esperienza per potenziare il programma usato “Best Selection” e supportare la crescita del business Mazda attraverso l'acquisizione di nuovi clienti. Il suo nuovo incarico la vedrà rispondere direttamente a Severino Rea, direttore vendite di Mazda Motor Italia.

Nel frattempo, il ruolo di PR and Press Manager sarà ricoperto ad interim da Claudio Di Benedetto, attuale Marketing, PR & CX Director. Una scelta che conferma l'importanza di garantire continuità nelle strategie comunicative dell'azienda, soprattutto in un periodo di transizione.

Di Benedetto sarà affiancato da due professioniste già operative in azienda. Simona Zeppa si occuperà del coordinamento degli eventi e delle relazioni con la stampa, portando avanti un lavoro iniziato lo scorso luglio. Laureata in Architettura, Zeppa ha maturato esperienze significative nel campo del Visual Merchandising e della comunicazione istituzionale a Bruxelles e Roma. Al suo fianco, Liliana Del Pozo continuerà a gestire e assegnare il parco auto aziendale.

I cambiamenti annunciati riflettono la volontà di Mazda Motor Italia di ottimizzare la gestione interna, rafforzare le vendite e mantenere un dialogo costante ed efficace con i media e i clienti. Con l'obiettivo di affrontare al meglio le sfide del prossimo anno, l'azienda si affida a figure interne già consolidate, capaci di interpretare le esigenze del mercato e valorizzare al meglio il brand giapponese.