McLaren presenta l’edizione speciale 720S Le Mans

McLaren Automotive festeggia uno dei più grandi successi nella storia del Motorsport, la vittoria al suo primo tentativo nella 24 Ore di Le Mans con una 720S Coupé in edizione limitata. Solo 16 di questa edizione di Le Mans saranno disponibili in Europa, su un totale di 50 in tutto il mondo.

La 720S Le Mans è stata creata per commemorare i 25 anni dal trionfo della McLaren F1 GTR#59 in una delle gare più famosa di resistenza . Questo avenne il 18 giugno del 1995 da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya. Altre tre McLaren F1 GTR si piazzarono nella classifica dei primi cinque e con la vittoria a Le Mans che assicura alla McLaren un posto nella storia dell’automobilismo come vincitrice della 24 Ore francesi, del Campionato del Mondo Formula 1 e della 500 Miglia di Indianapolis.

La 720S supercar permette un nuovo livello di esclusività; ogni vettura porterà una targa dedicata a “McLaren 25 Anniversary Le Mans”. Il VIN di ogni veicolo inizierà con 298 in memoria del numero di giri completati dalla F1 GTR, vettura vincente – uno in più rispetto alla sua rivale principale.

La presa d’aria sul tetto convoglia l’aria per fornire un ulteriore raffreddamento al gruppo propulsore e aiuta a guidare l’evacuazione del calore - ideale per le esigenze aggiuntive della guida in circuito.

Le griglie/ali del paraurti in fibra di carbonio riducono la portanza aerodinamica generata dalla rotazione dei pneumatici anteriori inoltre a ridurre il peso del veicolo.

Ogni cliente di una 720S Le Mans potrà sperimentare le sorprendenti prestazioni fornite dal motore centrale della McLaren M840T 4.0 litri e 720PS. Il bi-turbo V8 accelera da 0-100 km/h (0-62mph) in 2,9 secondi, 0-200 km/h (0-124mph) in 7,8 secondi e può raggiungere i 341 km/h (212mph). La struttura centrale Monocage II in fibra di carbonio e il sistema di sospensione Proactive Chassis Control II contribuiscono al fatto che la 720S sia la vettura più leggera della sua categoria, con un’ampiezza ineguagliabile di abilità dinamica.

Viene offerta un’ampia gamma di opzioni specifiche, con i trattamenti MSO Defined e MSO Bespoke disponibili anche per clienti che possiedono già una vettura. Inoltre è possibile specificare una seria di componenti in fibra di carbonio a vista con finitura lucida, tra cui il diffusore, le tomaie esterne delle portiere, il ponte aerodinamico posteriore, la presa d’aria sul tetto e l’ Aero Bridge posteriore. In più la copertura di servizio con tre “pacchetti”, componenti disponibili in aggiunta, comprendono le prese d’aria del cofano in fibra di carbonio a vista con finitura lucida, gli specchietti retrovisori, le prese d’aria del parafango posteriore, lo splitter anteriore e il paraurti posteriore inferiore e le prese d’aria del tetto e anteriori.

Per migliorare ulteriormente il rapporto in pista, si possono aggiungere una barra di imbracatura in titanio e imbracature a 6 punti della gamma MSO Defined. Anche disponibili le prese d’aria in fibra di carbonio satinata a vista, le palette del cambio estese e davanzali estesi con il marchio McLaren della stessa gamma. Questi possono essere specificati in due pacchetti opzionali di componenti interni in fibra di carbonio a vista satinata.

La nuova McLaren 720S Le Mans è disponibile da adesso e può essere ordinata presso tutti i concessionari McLaren. La consegna delle vetture ai clienti è prevista per settembre.

Tutti i dettagli della McLaren 720S Le Mans che viene commercializzata ad un prezzo base per il mercato italiano di 305.642€