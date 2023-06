Mercedes-Benz apre la stagione 2023 al Phi Beach di Baja Sardinia

Una piattaforma esperienziale che nasce da una profonda condivisione di valori, perfettamente in linea con la luxury strategy della Stella.

Un touch point strategico, in un contesto unico nel suo genere, in grado di esprimere al tempo stesso, lusso raffinato e profonda armonia con l’ambiente che lo circonda. Le protagoniste di questa stagione sotto i cieli del Phi Beach sono la nuova SL 43 AMG e l’iconica Mercedes-AMG G 63 4X42.

Anche per la stagione 2023 si conferma il sodalizio tra Mercedes-Benz e il Phi Beach, di nuovo insieme per dar vita al luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda. Si rafforza così, un rapporto nato da una forte condivisione di valori che, per l’intera stagione estiva, offrirà agli ospiti dell’Open Air Club di Baja Sardinia una porta di accesso privilegiata all’universo della Stella.