Mercedes-Benz e Phi Beach rinnovano la loro partnership, creando un'esperienza di lusso in Costa Smeralda.

Per il quarto anno consecutivo, Mercedes-Benz e Phi Beach rinnovano la loro collaborazione, offrendo agli ospiti un'esperienza di lusso senza precedenti nella splendida cornice della Costa Smeralda.

Questo sodalizio, nato da una condivisione profonda di valori, rappresenta un punto di incontro strategico per chi cerca un connubio perfetto tra lusso raffinato e armonia con l'ambiente circostante.

La stagione estiva 2024 vedrà come protagoniste l'esclusiva gamma Mercedes-Maybach e la nuova Mercedes-AMG GT, simbolo di eccellenza e performance della Casa di Stoccarda. I visitatori del Phi Beach avranno l'opportunità di immergersi nell'universo della Stella, vivendo momenti indimenticabili tra mare, sole e serate animate dai migliori DJ del panorama internazionale.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: "Per il quarto anno consecutivo abbiamo scelto di posizionare i nostri marchi all’interno dell’ecosistema valoriale del Phi Beach. Questo luxury hub è perfettamente in linea con la nostra strategia, che quest’anno si riflette nell’eccellenza di Mercedes-Maybach e nelle performance di Mercedes-AMG."

Anche Luciano Guidi, Chief Operating Officer del Phi Beach, esprime entusiasmo per questa partnership: "Il Phi Beach rappresenta un prezioso ecosistema che si alimenta attraverso la condivisione di valori e un dialogo costante non soltanto tra gli ospiti e i nostri partner, ma anche tra i partner stessi. Siamo davvero felici di poter contare anche quest’anno sulla presenza di Mercedes-Benz, un marchio che racchiude in sé storia, esclusività, passione e un profondo spirito innovativo, con cui ci troviamo in perfetta sintonia."

La presenza di Mercedes-Benz al Phi Beach non si limita alla semplice esposizione dei veicoli, ma si traduce in un'esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Gli ospiti avranno accesso privilegiato a eventi esclusivi, test drive e incontri con esperti del settore, vivendo in prima persona l'essenza del lusso e della performance.

La gamma Mercedes-Maybach, simbolo di eccellenza e raffinatezza, e la nuova Mercedes-AMG GT, icona di lusso sportivo e alta performance, rappresentano il meglio della produzione Mercedes-Benz. Questi veicoli non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri capolavori di ingegneria e design, capaci di offrire un'esperienza di guida unica e indimenticabile.

Il Phi Beach, con la sua atmosfera esclusiva e la sua location mozzafiato, si conferma ancora una volta come il palcoscenico ideale per celebrare il lusso e l'eccellenza targati Mercedes-Benz. Tra eventi glamour, serate mondane e momenti di relax, gli ospiti potranno vivere un'estate da sogno, all'insegna della bellezza e dell'esclusività.

La partnership tra Mercedes-Benz e Phi Beach rappresenta un connubio perfetto di lusso, performance e passione, offrendo agli ospiti un'esperienza unica e indimenticabile nella splendida cornice della Costa Smeralda. Una collaborazione che si rinnova con successo, confermando il Phi Beach come il luxury hub più esclusivo e ambito della stagione estiva.